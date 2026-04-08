Около 500 тыс детей смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Подмосковья

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Порядка 500 тысяч детей смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Московской области в этом году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Летом свои двери откроют более тысячи площадок — от уютных пришкольных лагерей до современных загородных комплексов, в которых смогут отдохнуть дети в возрасте от 7 до 15 лет. Для них будут организованы разнообразные мероприятия, включая спортивные игры, творческие занятия, экскурсии.

Отдельное внимание — детям участников СВО. В этом сезоне, помимо флагманского оздоровительного комплекса "Литвиново", ребят примут еще два современных центра.

"Подмосковные лагеря уже начали подготовку к летнему сезону. В этом году отдохнуть в них смогут около 500 тысяч детей со всех уголков нашего региона. Мы стараемся делать так, чтобы каждый ребенок провел время интересно и с пользой: организуем спортивные игры, творческие мастер-классы, экскурсии, турпоходы. Для ребят будут работать не только традиционные оздоровительные лагеря, но и палаточные кемпинги, а также площадки на базе школ", – сказал губернатор региона Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что особое внимание уделяется детям участников СВО. В этом году организовывается отдых для 7 тысяч ребят из семей героев — это вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Смены для них будут проходить в "Литвиново" в Наро-Фоминском округе, а также в лагерях "Левково" в Пушкине и "Имени 28 Героев Панфиловцев" в Волоколамске.

Всего в предстоящем сезоне будут работать 125 загородных мест отдыха и свыше 900 пришкольных лагерей. Они предлагают самые разнообразные форматы отдыха. Для любителей туризма развернут палаточные городки, где ребята смогут научиться разводить костры, ориентироваться на местности, прокладывать маршруты.

На базе школ и домов культуры будут организованы дневные смены с развивающими программами, мастер-классами и спортивными активностями. Лагеря труда и отдыха предложат подросткам совместить полезную деятельность с увлекательными экскурсиями и спортивными мероприятиями.

Для детей участников СВО этим летом будут работать три лагеря, каждый из которых предложит свою программу.

Так, в "Литвиново", расположенном в Наро-Фоминском округе, созданы условия для активного отдыха на свежем воздухе. Дети тут могут не только играть, но и укреплять здоровье. В их распоряжении соляные пещеры, современные бассейны и физиокабинеты. Досуг весьма разнообразен: от возможности поиграть в боулинг до театральных постановок. Ребята также могут заниматься различными видами спорта, принимать участие в мастер-классах по рукоделию и художеству, посещать экскурсии, ходить в походы. Кроме того, для них регулярно организуют встречи у костра с интересными людьми.

В "Левково" акцент сделан на раскрытии способностей детей. В этом комплексе работают десятки разнообразных кружков — от робототехники до хореографии. Просторная территория позволяет проводить масштабные квесты и спортивные эстафеты. Особенность лагеря "Имени 28 Героев Панфиловцев" в том, что он расположен в легендарном месте воинской славы и это позволяет проводить экскурсии. Дети здесь могут участвовать в военно-патриотических играх и уроках истории. Предусмотрены занятия по таким дисциплинам, как стрельба из лука или метание гранаты, что позволяет развивать физические навыки.

Продолжительность каждой смены в большинстве подмосковных лагерей — 14-21 день. Для ребят организовано пятиразовое питание, где меню составлено с учетом возраста.

Помимо Подмосковья дети из семей с низкими доходами ежегодно могут отдохнуть на Черном море в лагерях Краснодарского края или других регионов. В этом году такая возможность будет у 3 тысяч ребят. Бесплатные путевки в оздоровительные учреждения предоставляются детям участников СВО, с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, оставшимся без попечения родителей, сиротам.

В регионе также предусмотрена возможность частичной или полной компенсации стоимости путевки в санаторно-курортные организации и учреждения отдыха. Право на нее имеют дети из многодетных семей, дети погибших военнослужащих, дети-инвалиды и сопровождающее их лицо, а также другие категории граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.