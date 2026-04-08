Около 500 тыс детей смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Подмосковья

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Порядка 500 тысяч детей смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Московской области в этом году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Летом свои двери откроют более тысячи площадок — от уютных пришкольных лагерей до современных загородных комплексов, в которых смогут отдохнуть дети в возрасте от 7 до 15 лет. Для них будут организованы разнообразные мероприятия, включая спортивные игры, творческие занятия, экскурсии.
Отдельное внимание — детям участников СВО. В этом сезоне, помимо флагманского оздоровительного комплекса "Литвиново", ребят примут еще два современных центра.
"Подмосковные лагеря уже начали подготовку к летнему сезону. В этом году отдохнуть в них смогут около 500 тысяч детей со всех уголков нашего региона. Мы стараемся делать так, чтобы каждый ребенок провел время интересно и с пользой: организуем спортивные игры, творческие мастер-классы, экскурсии, турпоходы. Для ребят будут работать не только традиционные оздоровительные лагеря, но и палаточные кемпинги, а также площадки на базе школ", – сказал губернатор региона Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что особое внимание уделяется детям участников СВО. В этом году организовывается отдых для 7 тысяч ребят из семей героев — это вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Смены для них будут проходить в "Литвиново" в Наро-Фоминском округе, а также в лагерях "Левково" в Пушкине и "Имени 28 Героев Панфиловцев" в Волоколамске.
Всего в предстоящем сезоне будут работать 125 загородных мест отдыха и свыше 900 пришкольных лагерей. Они предлагают самые разнообразные форматы отдыха. Для любителей туризма развернут палаточные городки, где ребята смогут научиться разводить костры, ориентироваться на местности, прокладывать маршруты.
На базе школ и домов культуры будут организованы дневные смены с развивающими программами, мастер-классами и спортивными активностями. Лагеря труда и отдыха предложат подросткам совместить полезную деятельность с увлекательными экскурсиями и спортивными мероприятиями.
Для детей участников СВО этим летом будут работать три лагеря, каждый из которых предложит свою программу.
Так, в "Литвиново", расположенном в Наро-Фоминском округе, созданы условия для активного отдыха на свежем воздухе. Дети тут могут не только играть, но и укреплять здоровье. В их распоряжении соляные пещеры, современные бассейны и физиокабинеты. Досуг весьма разнообразен: от возможности поиграть в боулинг до театральных постановок. Ребята также могут заниматься различными видами спорта, принимать участие в мастер-классах по рукоделию и художеству, посещать экскурсии, ходить в походы. Кроме того, для них регулярно организуют встречи у костра с интересными людьми.
В "Левково" акцент сделан на раскрытии способностей детей. В этом комплексе работают десятки разнообразных кружков — от робототехники до хореографии. Просторная территория позволяет проводить масштабные квесты и спортивные эстафеты. Особенность лагеря "Имени 28 Героев Панфиловцев" в том, что он расположен в легендарном месте воинской славы и это позволяет проводить экскурсии. Дети здесь могут участвовать в военно-патриотических играх и уроках истории. Предусмотрены занятия по таким дисциплинам, как стрельба из лука или метание гранаты, что позволяет развивать физические навыки.
Продолжительность каждой смены в большинстве подмосковных лагерей — 14-21 день. Для ребят организовано пятиразовое питание, где меню составлено с учетом возраста.
Помимо Подмосковья дети из семей с низкими доходами ежегодно могут отдохнуть на Черном море в лагерях Краснодарского края или других регионов. В этом году такая возможность будет у 3 тысяч ребят. Бесплатные путевки в оздоровительные учреждения предоставляются детям участников СВО, с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, оставшимся без попечения родителей, сиротам.
В регионе также предусмотрена возможность частичной или полной компенсации стоимости путевки в санаторно-курортные организации и учреждения отдыха. Право на нее имеют дети из многодетных семей, дети погибших военнослужащих, дети-инвалиды и сопровождающее их лицо, а также другие категории граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Заявление на предоставление частичной или полной компенсации можно подать до 10 ноября текущего года. С 1 января следующего года возможность подачи заявления возобновляется, что дает родителям дополнительное время для оформления необходимых документов. Подать заявление на получение бесплатной путевки или на оформление компенсации можно на региональном портале госуслуг.