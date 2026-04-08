В Приамурье произошел обвал пород в штольне

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр - РИА Новости. Обвал пород произошел в неэксплуатируемой штольне в Селемджинском районе в Амурской области, один человек вышел самостоятельно, двое под завалами, сообщил в среду главк МЧС региона.
"В главное управление МЧС России по Амурской области поступило сообщение об обвале пород в неэксплуатируемой штольне в районе пгт Токур. По оперативной информации, в штольне находились три человека. При обрушении один из них выбрался самостоятельно, двое остались под завалами", - говорится в сообщении.
К месту происшествия из Благовещенска была направлена оперативная группа. В Селемджинский район на вертолете Ми-8 прибыли 14 горноспасателей ВГСЧ МЧС России из Хабаровского края. Обстоятельства происшествия устанавливаются.