Мусаев объяснил слова про спущенные мячи перед матчем с "Ахматом"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев объяснил свои слова про спущенные мячи перед матчем чемпионата России с грозненским "Ахматом", отметив, что проблема была решена до начала встречи.

"Видео по ошибке попало в общий доступ. Это слова внутри команды. На разминке мячи были слишком спущены, у нас есть барометр, мы показали судье и делегату. Проблема с мячами была, но она решилась", - отметил Мусаев на пресс-конференции.

В среду "Краснодар" на выезде сыграл вничью с московским " Динамо " в первом матче финала пути РПЛ Кубка России со счетом 0:0. На 90-й минуте был удален полузащитник "Краснодара" Александр Черников за удар по лицу ладонью защитнику столичного клуба Хуану Касересу

"Черников не сдержался. Не знаю, была ли там провокация, но он стукнул чуть по голове - так делать нельзя", - сказал Мусаев.