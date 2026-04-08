Мусаев объяснил слова про спущенные мячи перед матчем с "Ахматом" - РИА Новости Спорт, 09.04.2026
22:14 08.04.2026 (обновлено: 00:17 09.04.2026)
Мусаев объяснил слова про спущенные мячи перед матчем с "Ахматом"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев объяснил свои слова про спущенные мячи перед матчем чемпионата России с грозненским "Ахматом", отметив, что проблема была решена до начала встречи.
В воскресенье "Краснодар" в гостях обыграл "Ахмат" со счетом 1:0 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Мусаев сказал игрокам в раздевалке перед матчем, что представители "Ахмата" "специально сдули мячи, не постригли поле". Видео с его высказыванием опубликовал аккаунт "Краснодара" в YouTube-канале.
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Ахмат (Грозный) - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В "Ахмате" ответили на претензии "Краснодара" по поводу газона и мячей
6 апреля, 12:38
"Видео по ошибке попало в общий доступ. Это слова внутри команды. На разминке мячи были слишком спущены, у нас есть барометр, мы показали судье и делегату. Проблема с мячами была, но она решилась", - отметил Мусаев на пресс-конференции.
В среду "Краснодар" на выезде сыграл вничью с московским "Динамо" в первом матче финала пути РПЛ Кубка России со счетом 0:0. На 90-й минуте был удален полузащитник "Краснодара" Александр Черников за удар по лицу ладонью защитнику столичного клуба Хуану Касересу.
"Черников не сдержался. Не знаю, была ли там провокация, но он стукнул чуть по голове - так делать нельзя", - сказал Мусаев.
Ответная встреча пройдет в период с 5 по 7 мая в Краснодаре. Точная дата станет известна позднее. Действующим победителем турнира является московский ЦСКА.
Мурад Мусаев - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Мусаев обвинил "Ахмат" в уловках с полем перед матчем с "Краснодаром"
6 апреля, 12:37
 
ФутболСпортКраснодарАхматДинамо МоскваХуан КасересАлександр ЧерниковМурад МусаевРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
