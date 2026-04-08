Алексей Лубков: человек является приоритетом в системе образования России

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Человек является приоритетом в системе российского образования, заявил в интервью РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков. Он также рассказал, сможет ли искусственный интеллект заменить педагога и как изменится содержание школьного обучения в связи с появлением Стратегии развития образования.

– В настоящее время стремительно развиваются новые информационные технологии, особенно искусственный интеллект. Некоторые эксперты утверждают, что в этой связи изменится способ получения знаний, роль учителя в образовании, а в будущем учителя вообще заменит цифровой помощник.

– Уверен, такое время никогда не наступит. В нашей культуре всегда был приоритет учителя, педагога, наставника. Об этом неоднократно говорил и наш президент Владимир Владимирович Путин. И самое главное, что мы опираемся на очень мощную отечественную традицию.

Вопрос о соотношении технологий и образования не такой уж и новый. Он также всегда получал свое разрешение, особенно в течение последнего столетия. Объявлялось, что телевидение полностью может заменить собой содержание классно-урочной системы, а сегодня некоторые западные идеологи, например тот же Маск, говорят, что человеческий интеллект исчерпаем и ему на смену приходит искусственный.

Стоит вопрос пределов применения искусственного интеллекта. Многие сторонники развития и широкого внедрения искусственного интеллекта в образование считают, что у учителя много рутинной работы и сам по себе искусственный интеллект может ее облегчить. Плюс есть технологии, которые действительно могут взять на вооружение современная дидактика или методика преподавания школьных предметов.

Ответы на все эти современные вызовы российское экспертное педагогическое сообщество активно обсуждает в рамках работы над Стратегией развития образования в Российской Федерации.

– Как раз совсем недавно известный режиссер Никита Сергеевич Михалков в одном из выпусков своей программы "Бесогон" раскритиковал работу над этой Стратегией.

– Да, я видел эту передачу. Безусловно, Никита Сергеевич – одна из самых значительных и узнаваемых фигур в российском и мировом кинематографе, чей творческий путь отмечен выдающимися достижениями в режиссуре, актерском мастерстве и общественной деятельности. Он пользуется уважением как среди коллег, так и в обществе благодаря своему вкладу в развитие отечественной культуры и искусства.

Что касается Стратегии развития образования, то его могли ввести в заблуждение. Многие утверждения, прозвучавшие в программе, не верны. К сожалению, вольно или невольно источником дезинформации стал Владимир Меньшиков, мой товарищ еще со студенческих времен. Он мог бы обратиться ко мне как к руководителю одной из рабочих групп по формированию Стратегии, и я бы с удовольствием разъяснил ему и нашу позицию, и то, что происходит в рамках подготовки документа. Обсуждение требует профессиональной точности и глубокого понимания самой системы.

– Главная претензия Никиты Сергеевича к тексту Стратегии в том, что в ней отсутствует понятие человека и совершенно не представлен учитель. Вы согласны с таким мнением?

– Категорически не согласен. Напротив, в Стратегии отражено, что наша система образования развивается на основе признания уникальности и безусловной ценности каждого человека. Мы создаем условия для всестороннего и гармоничного развития, максимальной самореализации, раскрытия способностей и талантов детей. Причем именно учитель обозначен как ключевое звено, которое соединяет ученика с системой знаний и воспитания.

– В связи с этой развернувшейся дискуссией: насколько сейчас вообще необходимы изменения в образовании?

– То наследство, которое мы получили в девяностые и нулевые годы, необходимо пересмотреть, и этим мы активно и занимаемся. В настоящее время укрепляется и развивается единое образовательное пространство, продолжает обновляться содержание образования. И вместе с фундаментальностью важно усиливать и ценностно-смысловую сторону школьного образования.