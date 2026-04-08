Москва передаст Баку ответ на призыв не использовать тему Карабаха

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва передаст Баку по дипломатическим каналам ответ на призыв Азербайджана не использовать тему Карабаха в политических дискуссиях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в МИД Азербайджана отметили, что в ходе встречи в Москве президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также после нее "официальные лица России в рамках публичных обсуждений затронули вопросы, относящиеся исключительно к внутренним делам Азербайджана". После чего Баку по дипломатическим каналам сообщил российской стороне "о недопустимости использования Карабахского региона Азербайджана в политических спекуляциях".
"По дипломатическим каналам азербайджанской стороне будет передан ответ на обозначенный Баку сюжет. Напомню что Россия и лично президент РФ Владимир Путин сыграли ключевую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Мы последовательно стремились к созданию необходимых условий для разрешения этого наиболее чувствительного и сложного вопроса в отношениях между Баку и Ереваном. Начиная еще с 90-х годов это делали" , - сказала она на брифинге в среду.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и еще ряд территорий. В регионе разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.