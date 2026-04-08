Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 08.04.2026 (обновлено: 18:35 08.04.2026)
Захарова: Москва передаст Баку ответ на призыв не использовать тему Карабаха

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на город Ханкенди
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вид на город Ханкенди . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва передаст Баку по дипломатическим каналам ответ на призыв Азербайджана не использовать тему Карабаха в политических дискуссиях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в МИД Азербайджана отметили, что в ходе встречи в Москве президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также после нее "официальные лица России в рамках публичных обсуждений затронули вопросы, относящиеся исключительно к внутренним делам Азербайджана". После чего Баку по дипломатическим каналам сообщил российской стороне "о недопустимости использования Карабахского региона Азербайджана в политических спекуляциях".
"По дипломатическим каналам азербайджанской стороне будет передан ответ на обозначенный Баку сюжет. Напомню что Россия и лично президент РФ Владимир Путин сыграли ключевую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Мы последовательно стремились к созданию необходимых условий для разрешения этого наиболее чувствительного и сложного вопроса в отношениях между Баку и Ереваном. Начиная еще с 90-х годов это делали" , - сказала она на брифинге в среду.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и еще ряд территорий. В регионе разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.
В миреАзербайджанБакуРоссияВладимир ПутинНикол ПашинянИльхам АлиевЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала