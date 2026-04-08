В Совфеде рассказали, ждать ли прочного мира на Ближнем Востоке

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Двухнедельное перемирие между США и Ираном еще не означает установления прочного мира на Ближнем Востоке, поскольку сохраняются противоречия, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

"Газете.Ru". "Прочного мира придется подождать, потому что не так быстро все вопросы разрешаются. Есть непреодолимые противоречия между Израилем Ираном , между американцами и Ираном, но тем не менее, я думаю, что это будет не две недели. Я надеюсь, больше. Начинаются переговоры 10 апреля в Пакистане между Ираном и США . Переговорный процесс - это лучше, чем когда летят ракеты, падают бомбы, поэтому нам надо ждать исхода переговоров", - сказал Джабаров

По словам Джабарова, перспективы возможного возобновления конфликта и причины, по которым боевые действия против Ирана могу начаться вновь, пока неясны, однако, считает сенатор, американцы приняли именно иранский проект прекращения огня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.