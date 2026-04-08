Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали, ждать ли прочного мира на Ближнем Востоке
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 08.04.2026
В Совфеде рассказали, ждать ли прочного мира на Ближнем Востоке

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Двухнедельное перемирие между США и Ираном еще не означает установления прочного мира на Ближнем Востоке, поскольку сохраняются противоречия, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.
"Прочного мира придется подождать, потому что не так быстро все вопросы разрешаются. Есть непреодолимые противоречия между Израилем и Ираном, между американцами и Ираном, но тем не менее, я думаю, что это будет не две недели. Я надеюсь, больше. Начинаются переговоры 10 апреля в Пакистане между Ираном и США. Переговорный процесс - это лучше, чем когда летят ракеты, падают бомбы, поэтому нам надо ждать исхода переговоров", - сказал Джабаров "Газете.Ru".
По словам Джабарова, перспективы возможного возобновления конфликта и причины, по которым боевые действия против Ирана могу начаться вновь, пока неясны, однако, считает сенатор, американцы приняли именно иранский проект прекращения огня.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
После этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о приостановке атак по Ирану в соответствии с директивами политического руководства, добавив, что сохраняет повышенную степень готовности в обороне.
В миреИранСШАБлижний ВостокВладимир ДжабаровСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала