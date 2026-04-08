МИД России назвал решение Молдавии о выходе из СНГ циничным

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Решение Молдавии о выходе из СНГ, которое было принято местными властями без открытого диалога с обществом, является цинизмом, за этим просматривается попытка окончательно дистанцироваться от России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент Молдавии Майя Санду в среду подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. Второго апреля молдавский парламент одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава содружества.

"Особый цинизм заключается в том, что важнейшее для Молдавии решение о выходе из СНГ было принято местными властями без открытого диалога с обществом. Его продавили голосами провластного большинства в парламенте", - приводятся слова Захаровой в сообщении на сайте МИД РФ.