Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала доклад ФАО о ситуации на Ближнем Востоке
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 08.04.2026 (обновлено: 16:37 08.04.2026)
Захарова прокомментировала доклад ФАО о ситуации на Ближнем Востоке

Захарова: доклад ФАО о ситуации на Ближнем Востоке носит алармистский характер

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Доклад ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) о последствиях конфликта на Ближнем Востоке носит алармистский характер, но умалчивает о реальных причинах кризиса в докладе не упоминается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мне кажется, слово "тревожные нотки", вряд ли здесь подходят, алармистские и крайне такие резкие даются не столько оценки, сколько прогнозы того, к чему приводят и, увы, приведут авантюры, подобные той, которые сегодня и сейчас с подачи США и Израиля мы все наблюдали в регионе", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Она отметила, что в докладе указывается "центральная роль стран Персидского залива в мировой энергетической системе", а также то, что они являются крупным центром производства и поставок азотных и фосфатных удобрений.
Дипломат обратила внимание, что в ФАО призывают наладить альтернативные маршруты транспортировки удобрений на фоне блокировки Ормузского пролива.
"Со своей стороны в контексте выпущенных структурами ООН аналитических докладов хотели бы обратить внимание и на другое. Ни одна из перечисленных выше организаций не упоминает причины ситуации вокруг Ормузского пролива. Речь, конечно, о неспровоцированной и ничем не обоснованной агрессии США и Израиля против Ирана и естественном праве Тегерана на самооборону доступными средствами", - добавила Захарова.
По ее словам, в ООН снова действуют "по методичке" и, вероятно, поэтому оценки экспертов всемирной организации в отношении происходящего на продовольственных рынках носит сдерживающий характер.
Остров Харк - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Иран не способен защищать остров Харк, считает Хегсет
Вчера, 16:32
 
В миреСШАИзраильОрмузский проливМария ЗахароваООНФАОСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала