Захарова прокомментировала доклад ФАО о ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Доклад ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) о последствиях конфликта на Ближнем Востоке носит алармистский характер, но умалчивает о реальных причинах кризиса в докладе не упоминается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мне кажется, слово "тревожные нотки", вряд ли здесь подходят, алармистские и крайне такие резкие даются не столько оценки, сколько прогнозы того, к чему приводят и, увы, приведут авантюры, подобные той, которые сегодня и сейчас с подачи США и Израиля мы все наблюдали в регионе", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Она отметила, что в докладе указывается "центральная роль стран Персидского залива в мировой энергетической системе", а также то, что они являются крупным центром производства и поставок азотных и фосфатных удобрений.
Дипломат обратила внимание, что в ФАО призывают наладить альтернативные маршруты транспортировки удобрений на фоне блокировки Ормузского пролива.
"Со своей стороны в контексте выпущенных структурами ООН аналитических докладов хотели бы обратить внимание и на другое. Ни одна из перечисленных выше организаций не упоминает причины ситуации вокруг Ормузского пролива. Речь, конечно, о неспровоцированной и ничем не обоснованной агрессии США и Израиля против Ирана и естественном праве Тегерана на самооборону доступными средствами", - добавила Захарова.
По ее словам, в ООН снова действуют "по методичке" и, вероятно, поэтому оценки экспертов всемирной организации в отношении происходящего на продовольственных рынках носит сдерживающий характер.