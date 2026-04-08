МИД выразил послу Японии протест

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Послу Японии в Москве Акире Муто, вызванному в среду в российский МИД, выразили протест из-за соглашения японской компании с украинским разработчиком боевых беспилотников, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Ему был выражен протест в связи с опубликованной информацией о заключении компании Terra Drone Corporation, штаб-квартира ее находится в Токио, инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников", - сказала она в ходе брифинга в среду.