МИД выразил послу Японии протест - РИА Новости, 08.04.2026
13:59 08.04.2026 (обновлено: 14:07 08.04.2026)
МИД выразил послу Японии протест

МИД выразил послу Японии протест из-за соглашения Токио с Киевом по БПЛА

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Послу Японии в Москве Акире Муто, вызванному в среду в российский МИД, выразили протест из-за соглашения японской компании с украинским разработчиком боевых беспилотников, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Ему был выражен протест в связи с опубликованной информацией о заключении компании Terra Drone Corporation, штаб-квартира ее находится в Токио, инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников", - сказала она в ходе брифинга в среду.
