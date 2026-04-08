"Явление ненормальное": Тарпищев раскрыл причины провала Медведева

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Причиной разгромного поражения от итальянца Маттео Берреттини, которое российский теннисист Даниил Медведев потерпел на турнире в Монте-Карло, скорее всего, стала перегруженность, ничего страшного в таком результате нет, считает президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
В среду Медведев уступил Берреттини в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло со счетом 0:6, 0:6. Россиянин был посеян под седьмым номером, итальянец является 90-й ракеткой мира. Медведев впервые в матче турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) не смог выиграть ни одного гейма. Для него это был первый матч на европейском грунтовом покрытии после переезда из США, где он выступал на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.
"Бывает такое. Смена покрытия повлиять могла. Явление, конечно, ненормальное, но бывает от перенагрузки, - сказал Тарпищев РИА Новости. - Если был физически загружен, то такое поражение можно объяснить, особенно от Берреттини, который играет очень цепко. Мог решить дальше и не играть, когда понял, что не получается. Вообще ничего страшного в этом нет. Просто где-то перегрузился. Я уже говорил - идеальный для Медведева вариант, когда он играет турниры выборочно, как это делает Новак Джокович".