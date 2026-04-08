"Явление ненормальное": Тарпищев раскрыл причины провала Медведева

В среду Медведев уступил Берреттини в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло со счетом 0:6, 0:6. Россиянин был посеян под седьмым номером, итальянец является 90-й ракеткой мира. Медведев впервые в матче турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) не смог выиграть ни одного гейма. Для него это был первый матч на европейском грунтовом покрытии после переезда из США, где он выступал на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.