Медведев не взял ни одного гейма в матче против Берреттини в Монте-Карло

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев уступил Маттео Берреттини в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 6,3 миллиона евро.

Медведев впервые всухую проиграл матч. Для него эта игра была первой на турнире и первой на грунте в текущем сезоне.