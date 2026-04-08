Рейтинг@Mail.ru
Медведев не взял ни одного гейма в матче против Берреттини в Монте-Карло
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
13:07 08.04.2026 (обновлено: 13:24 08.04.2026)
Медведев не взял ни одного гейма в матче против Берреттини в Монте-Карло

Медведев проиграл Берреттини во втором круге "Мастерса" в Монте-Карло

© Фото : Пресс-служба China OpenРоссийский теннисист Даниил Медведев
Российский теннисист Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Фото : Пресс-служба China Open
Российский теннисист Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев уступил Маттео Берреттини в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 6,3 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0 в пользу итальянца, который является 90-й ракеткой мира. У Медведева, который занимает 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), был седьмой номер посева. Для него этот матч был первым на турнире. Теннисисты провели на корте 49 минут.
Медведев впервые всухую проиграл матч. Для него эта игра была первой на турнире и первой на грунте в текущем сезоне.
Берреттини стал пятым игроком в истории существования рейтинга АТР (с 1973 года), который обыграл соперника из топ-10 со счетом 6:0, 6:0. Итальянец впервые в карьере выиграл у соперника из первой десятки сет всухую. Также он стал первым теннисистом после австралийца Ллейтона Хьюитта (2002), кто вышел в третий круг "Мастерса", не проиграв ни одного гейма.
В третьем круге Берреттини встретится с победителем матча между Жоао Фонсекой (Бразилия) и Артуром Риндеркнешем (Франция).
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Медведев психанул и сломал ракетку во время матча в Монте-Карло
13:02
 
ТеннисСпортБразилияДаниил МедведевМаттео Берреттини
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    08.04 16:30
    Авангард
    ЦСКА
  • Хоккей
    08.04 19:30
    Локомотив
    Салават Юлаев
  • Футбол
    08.04 22:00
    ПСЖ
    Ливерпуль
  • Футбол
    08.04 22:00
    Барселона
    Атлетико Мадрид
  • Хоккей
    09.04 02:30
    Торонто
    Вашингтон
  • Хоккей
    09.04 02:00
    Рейнджерс
    Баффало
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала