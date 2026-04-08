Медведев не взял ни одного гейма в матче против Берреттини в Монте-Карло

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев уступил Маттео Берреттини в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 6,3 миллиона евро.
Медведев впервые всухую проиграл матч. Для него эта игра была первой на турнире и первой на грунте в текущем сезоне.
Берреттини стал пятым игроком в истории существования рейтинга АТР (с 1973 года), который обыграл соперника из топ-10 со счетом 6:0, 6:0. Итальянец впервые в карьере выиграл у соперника из первой десятки сет всухую. Также он стал первым теннисистом после австралийца Ллейтона Хьюитта (2002), кто вышел в третий круг "Мастерса", не проиграв ни одного гейма.