В Дагестане вертолет МЧС эвакуировал с фермы четверых человек

МАХАЧКАЛА, 8 апр - РИА Новости. Вертолет МЧС России эвакуировал с фермы в Кулинском районе Дагестана, дорогу с которой замело снегом, четверых человек, в том числе троих детей, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике.