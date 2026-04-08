В Дагестане вертолет МЧС эвакуировал с фермы четверых человек

МАХАЧКАЛА, 8 апр - РИА Новости. Вертолет МЧС России эвакуировал с фермы в Кулинском районе Дагестана, дорогу с которой замело снегом, четверых человек, в том числе троих детей, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике.
В чрезвычайное ведомство от диспетчера ЕДДС Кулинского района поступила информация о том, что на хуторе Чурчало, недалеко от села Хосрех, на ферме находятся люди, которые нуждаются в эвакуации. Причем у одного из подростков сломана нога после катания на мотоцикле.
Пресс-служба администрации Кулинского района сообщила, что местного жителя со сломанной ногой транспортировали в больницу в Махачкале.