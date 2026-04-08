Матч между "Чайкой" и "Ирбисом" стал самым продолжительным в истории МХЛ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Четвертый матч серии 1/8 финала плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между нижегородской "Чайкой" и казанским "Ирбисом" стал самым продолжительным в истории турнира.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась в пятом овертайме победой "Ирбиса" со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).