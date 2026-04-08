Матч между "Чайкой" и "Ирбисом" стал самым продолжительным в истории МХЛ - РИА Новости Спорт, 09.04.2026
23:37 08.04.2026 (обновлено: 00:20 09.04.2026)
Матч между "Чайкой" и "Ирбисом" стал самым продолжительным в истории МХЛ

"Чайка" и "Ирбис" установили рекорд МХЛ по продолжительности матча

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Четвертый матч серии 1/8 финала плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между нижегородской "Чайкой" и казанским "Ирбисом" стал самым продолжительным в истории турнира.
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась в пятом овертайме победой "Ирбиса" со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).
Длительность матча составила 142 минуты 49 секунд. Предыдущий рекорд принадлежал матчу между екатеринбургским "Авто" и уфимским "Толпаром", который прошел в марте 2019 года и длился 122 минуты 56 секунд.
