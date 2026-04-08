Дом главного тренера футбольного клуба "Марсель" ограбили, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 08.04.2026
16:13 08.04.2026
Дом главного тренера футбольного клуба "Марсель" ограбили, пишут СМИ

La Depeche: дом главного тренера футбольного клуба "Марсель" Хабиба Бея ограбили

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба "Марсель" Хабиб Бей стал жертвой ограбления собственного дома, расположенного на юге Франции, сообщает La Depeche.
По информации издания, инцидент произошел в ночь на среду. Неизвестные перелезли через ограду частного владения, после чего взломали ставень и окно. Сообщается, что неизвестные похитили чемодан с одеждой и аксессуары бренда Louis Vuitton. В момент происшествия специалиста не было в доме.
На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые провели осмотр и изъяли отпечатки пальцев. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося и ведут розыск преступников.
Бею 48 лет. Он возглавил клуб в феврале 2026 года, подписав контракт до лета 2027 года.
