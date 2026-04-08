Инфантино и Чеферин выразили соболезнования в связи со смертью Луческу

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразили соболезнования в связи со смертью бывшего тренера сборной Румынии Мирчи Луческу.
Луческу скончался во вторник на 81-м году жизни. Ранее тренер перенес сердечный приступ в больнице, куда его госпитализировали после потери сознания в расположении сборной Румынии. Специалист объяснил, что потерял сознание из-за эмоций и нервного напряжения во время разбора с игроками матча против сборной Турции (0:1). Затем тренера ввели в состояние искусственной комы. Позднее у него были выявлены инсульты и проблемы с кровообращением, затрагивающие легкие.
"Это очень печальный день для футбола, поскольку мы прощаемся с легендой нашей игры - Мирчей Луческу, который был великим человеком и с которым я имел честь проводить время не один раз за последние годы. Он оставил после себя настоящее наследие, став капитаном сборной Румынии на чемпионате мира по футболу 1970 года, и у него была такая уважаемая тренерская карьера. Все те, кто имел удовольствие знать его и честь работать с ним, знают, как сильно он жил и дышал футболом. Мое сердце и мысли мирового футбольного сообщества обращены к его семье, друзьям и всем остальным, кто его знал. Покойся с миром", - написал Инфантино в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Европейский и мировой футбол потеряли выдающуюся личность, чье влияние, авторитет и наследие будут жить еще многие поколения. Мирча Луческу был одним из истинных оригиналов футбола - человеком редкого футбольного интеллекта, замечательного достоинства и страсти, чей вклад в спорт трудно оценить одними словами", - приводит слова Чеферина сайт УЕФА.
"За свою выдающуюся карьеру он заслужил восхищение и уважение всего футбольного сообщества благодаря своим знаниям, лидерским качествам и глубокой приверженности истинным ценностям игры. Его присутствие формировало команды, вдохновляло игроков и коллег, оставило неизгладимый след в футболе далеко за пределами тренерской скамьи", - добавил президент УЕФА.
Луческу один сезон работал в петербургском "Зените", с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами "Пиза", "Брешиа", "Реджана", "Интер", румынскими "Корвинулом" и "Рапидом", турецкими "Галатасараем" и "Бешикташем", донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". В 1981-1986 годах Луческу также возглавлял сборную Румынии, которая под его руководством отобралась на Евро-1984 и впервые выступила в финальной стадии турнира.