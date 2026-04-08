RWB запустила лизинг и агентский факторинг для продавцов Wildberries
12:39 08.04.2026 (обновлено: 13:31 08.04.2026)
RWB запустила цифровой лизинг и агентский факторинг для продавцов Wildberries

Трансляция выступления глава финтеха RWB и председателя правления WB Банка Георгия Горшкова на КИТ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила цифровой лизинг для бизнеса и сервис агентского факторинга, сообщил в среду глава финтеха RWB и председатель правления WB Банка Георгий Горшков.
Заявление прозвучало на Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа в Москве.
Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким выступает на Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа в Москве. 8 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Ким: логистическая инфраструктура RWB превысила 5,2 млн "квадратов"
12:17
С запуском WB Факторинга продавцы смогут прямо в личном кабинете маркетплейса получить целевое финансирование для закупки товаров у своих поставщиков, что ускорит оборот и позволит увеличить ассортимент.
Горшков назвал запуск встроенного цифрового факторинга логичным шагом в развитии экосистемы финансовых продуктов Wildberries для предпринимателей. Процесс получения услуги и последующего обслуживания максимально прост и интегрирован в экосистему маркетплейса.
"Продавец может подать заявку на финансирование прямо в своем личном кабинете. После одобрения средства для оплаты новых партий товара переводятся поставщику в течение 24 часов. Решение от WB Факторинг позволяет партнерам больше фокусироваться не на операционке, а на стратегии и масштабировании бизнеса", – сказал Горшков, его слова приводит пресс-служба RWB.
Сервис WB Факторинг полностью цифровизирован: заявка подается онлайн, а платежи по агентскому факторингу погашаются с баланса продавца на маркетплейсе. Деньги в рамках утвержденного лимита доступны для многократного использования по принципу возобновляемой кредитной линии.
Лимит финансирования от WB Факторинг рассчитывается индивидуально для каждого продавца в зависимости от потребностей бизнеса, а срок предоставления средств составляет до шести месяцев. Факторинг помогает обеспечить надежность и регулярность поставок, продукт привязан к операционному циклу.
Кроме того, Горшков рассказал, что RWB запустила новое направление — цифровой лизинг для бизнеса.
"Мы видим значительный спрос на выгодные лизинговые программы. Это связано с падением доступности лизинга для компаний малого и среднего бизнеса за последние два года: средние размеры авансового платежа увеличились до 20-25%, ставки выросли вслед за ключевой, как и доля отказов клиентам в финансировании со стороны банков и лизинговых компаний. Поэтому наша задача была сделать не просто удобный, но и выгодный сервис: с авансом от 5%, комфортным ежемесячным платежом, сроком финансирования до пяти лет и специальными скидками", – сказал глава финтеха RWB и председатель правления WB Банка.
Данным сервисом могут воспользоваться не только предприниматели, уже работающие с Wildberries, но и любые внешние клиенты, заинтересованные в расширении и модернизации основных средств.
РИА Новости выступает информационным партнером КИТ.
 
