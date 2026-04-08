RWB запустила лизинг и агентский факторинг для продавцов Wildberries

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила цифровой лизинг для бизнеса и сервис агентского факторинга, сообщил в среду глава финтеха RWB и председатель правления WB Банка Георгий Горшков.

Заявление прозвучало на Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа в Москве.

С запуском WB Факторинга продавцы смогут прямо в личном кабинете маркетплейса получить целевое финансирование для закупки товаров у своих поставщиков, что ускорит оборот и позволит увеличить ассортимент.

Горшков назвал запуск встроенного цифрового факторинга логичным шагом в развитии экосистемы финансовых продуктов Wildberries для предпринимателей. Процесс получения услуги и последующего обслуживания максимально прост и интегрирован в экосистему маркетплейса.

"Продавец может подать заявку на финансирование прямо в своем личном кабинете. После одобрения средства для оплаты новых партий товара переводятся поставщику в течение 24 часов. Решение от WB Факторинг позволяет партнерам больше фокусироваться не на операционке, а на стратегии и масштабировании бизнеса", – сказал Горшков, его слова приводит пресс-служба RWB.

Сервис WB Факторинг полностью цифровизирован: заявка подается онлайн, а платежи по агентскому факторингу погашаются с баланса продавца на маркетплейсе. Деньги в рамках утвержденного лимита доступны для многократного использования по принципу возобновляемой кредитной линии.

Лимит финансирования от WB Факторинг рассчитывается индивидуально для каждого продавца в зависимости от потребностей бизнеса, а срок предоставления средств составляет до шести месяцев. Факторинг помогает обеспечить надежность и регулярность поставок, продукт привязан к операционному циклу.

Кроме того, Горшков рассказал, что RWB запустила новое направление — цифровой лизинг для бизнеса.

"Мы видим значительный спрос на выгодные лизинговые программы. Это связано с падением доступности лизинга для компаний малого и среднего бизнеса за последние два года: средние размеры авансового платежа увеличились до 20-25%, ставки выросли вслед за ключевой, как и доля отказов клиентам в финансировании со стороны банков и лизинговых компаний. Поэтому наша задача была сделать не просто удобный, но и выгодный сервис: с авансом от 5%, комфортным ежемесячным платежом, сроком финансирования до пяти лет и специальными скидками", – сказал глава финтеха RWB и председатель правления WB Банка.

Данным сервисом могут воспользоваться не только предприниматели, уже работающие с Wildberries, но и любые внешние клиенты, заинтересованные в расширении и модернизации основных средств.