Израильская авиация нанесла еще один удар по центру Бейрута

БЕЙРУТ, 8 апр - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла еще один удар по центральному району Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.

Удары пришлись по зданиям в районе Таллет-Хайат, недалеко от министерства внутренних дел Ливана

До этого израильская авиация нанесла удары по центральным районам столицы: Мазраа, Манар, Эйн эль-Мрейсе и Барбур. А также по восьми районам южного пригорода.