19:44 08.04.2026 (обновлено: 23:44 08.04.2026)
Израильская авиация нанесла еще один удар по центру Бейрута

БЕЙРУТ, 8 апр - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла еще один удар по центральному району Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Удары пришлись по зданиям в районе Таллет-Хайат, недалеко от министерства внутренних дел Ливана.
До этого израильская авиация нанесла удары по центральным районам столицы: Мазраа, Манар, Эйн эль-Мрейсе и Барбур. А также по восьми районам южного пригорода.
По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате последних ударов по стране погибли более 70 человек, ранения получили сотни мирных граждан.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по Ливану не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах".
