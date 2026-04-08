В Ленинградской области начали проверку после гибели попугаев в зоопарке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку после гибели более 30 попугаев в контактном зоопарке в Ленинградской области, сообщило региональное ГУМВД России.

Заявление в полицию о гибели экзотических птиц в контактном зоопарке в городе Кудрово поступило во вторник вечером. По предварительной информации, погибли 33 попугая.