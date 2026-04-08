В Ленинградской области начали проверку после гибели попугаев в зоопарке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку после гибели более 30 попугаев в контактном зоопарке в Ленинградской области, сообщило региональное ГУМВД России.
Заявление в полицию о гибели экзотических птиц в контактном зоопарке в городе Кудрово поступило во вторник вечером. По предварительной информации, погибли 33 попугая.
"Тела погибших птиц направлены на исследование для установления причины гибели. По результатам экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение... Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении ГУМВД.
Частный зоопарк "Мир попугаев" в Кудрово сообщил о гибели десятков экзотических птиц. "Наша попугайня... была подвергнута атаке злоумышленников: неизвестные отравили газом наших любимых пернатых друзей. Погибли десятки попугаев, пострадали наши сотрудники — они кашляли, задыхались, оказывая помощь пострадавшим птицам, впоследствии им также понадобилась медицинская помощь", - говорится на его странице в соцсети "ВКонтакте".