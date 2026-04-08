Как сложилась судьба сестер Владимира Ленина

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Советская пропаганда рисовала семью Ульяновых идеальной: мать-героиня, возрастивших вождя революции, и сестры — скромные труженицы, самозабвенно служившие делу брата. Но что было на самом деле?

Анна: холодная логика революции

Старшая сестра Анна Ильинична Ульянова-Елизарова родилась в 1864 году, на шесть лет раньше Владимира. Именно она первой заинтересовалась революционным делом. Окончив гимназию с серебряной медалью, поступила на Бестужевские курсы в Петербурге. Но в 1887 году жизнь резко переломилась: старший брат Александр был казнен за участие в заговоре против Александра III.

Анну арестовали по делу брата и сослали на пять лет в Кокушкино — родовое имение матери. Именно гибель Саши, как его называли в семье, стала событием, которое навсегда определило судьбу Владимира. Анна же стала его соратницей. Когда брат сидел в тюрьме, переписывала его работы.

Позже организовывала связи с "Искрой", переводила зарубежную литературу, работала в "Правде". В партию вступила в 1898 году, раньше самого Ленина.

Она вышла замуж за Марка Елизарова, впоследствии ставшего первым наркомом путей сообщения. Но детей не было, поэтому взяли на воспитание приемного мальчика Георгия Лозгачева.

Современники видели в ней не просто женщину, а идейного борца. Историк Георгий Соломон писал: "Молодая дама с некрасивым, тусклым, серым лицом, с глазами монгольского разреза, как у Ленина. Но лицо ее было полно выражения глубокой одухотворенности и прямо недюжинного ума". Однако тут же добавлял: "От нее веяло жизненным холодом".

Анна умерла в 1935 году в Москве, прожив на 11 лет дольше брата. Последние годы писала мемуары и работала в Институте Маркса — Энгельса — Ленина.

Ольга: яркая звезда, погасшая в 19 лет

Ольга Ульянова родилась в 1871-м, она младше Владимира всего на полтора года. Из всех Ульяновых она, похоже, была самой одаренной: прекрасно рисовала, владела несколькими языками, мечтала стать врачом.

В 1887 году окончила гимназию с золотой медалью. Но быть сестрой казненного революционера означало, что врата в академию закрывались. К преподавательской должности ее не пустили. Лишь в 1890 году, получив наконец справку о благонадежности, поступила на физико-математическое отделение Бестужевских курсов в Петербурге.

В отличие от Анны, Ольга не хотела быть революционеркой. Она хотела учиться, заниматься наукой. Но судьба распорядилась иначе. Через полгода учебы она заболела брюшным тифом.

Умерла 8 мая 1891 года. Ей было 19 лет.

Мария: полная отдача без остатка

Мария Ильинична Ульянова родилась в 1878 году. Дома ее называли Маняшей. Это была уже совсем другая эпоха: когда ей было девять, казнили Александра, когда подросла — Владимир уже строил партию. Революция была для Марии не выбором, а, как потом писали историки, "воздухом, которым она дышала".

На Бестужевские курсы она не попала. Окончила двухгодичные курсы домашних учительниц, но этого оказалось достаточно. С 18 лет началась подпольная работа: агент "Искры", распространяла нелегальную литературу, несколько раз попадала за решетку. Уехала за границу, получила в Сорбонне диплом учительницы французского языка. Но вернулась в Россию только затем, чтобы снова уйти в подполье.

После революции — секретарь "Правды", организатор движения рабкоров и селькоров. В 1935 году избрана членом ЦИК СССР. Личная жизнь не сложилась: так и не вышла замуж.

Умерла 12 июня 1937 года в 59 лет.

Странная закономерность

Исторический парадокс : почти все Ульяновы остались без потомства. Анна и ее муж — только приемный сын. Владимир и Надежда Крупская вообще никогда не имели детей. Мария не вышла замуж. Ольга умерла девятнадцатилетней.