Велогонщика сбила машина скорой помощи в гонке "Тур Страны Басков"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Испанский велогонщик Микель Ланда из команды Soudal Quick-Step снялся с многодневки "Тур Страны Басков" после столкновения с машиной скорой помощи во время второго этапа гонки, сообщает Marca.

По данным источника, во вторник сопровождавший пелотон медицинский автомобиль занесло на траве, что вызвало столкновение со спортсменом за 10 километров до финиша этапа. После оказания медицинской помощи Ланда смог завершить гонку. Медицинское обследование не выявило переломов или повреждений, однако 36-летний испанец решил отказаться от участия в гонке.

"Было решено, что для него будет лучше сняться с гонки, чтобы дать его организму полностью восстановиться", - говорится в заявлении на сайте команды.