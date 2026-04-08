Рейтинг@Mail.ru
Велогонщика сбила машина скорой помощи в гонке "Тур Страны Басков" - РИА Новости Спорт, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 08.04.2026 (обновлено: 16:43 08.04.2026)
Велогонщика сбила машина скорой помощи в гонке "Тур Страны Басков"

Велогонщик Ланда снялся с "Тура Страны Басков" после столкновения со скорой

© Фото : Пресс-служба команды Soudal Quick-StepМикель Ланда
Микель Ланда - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Фото : Пресс-служба команды Soudal Quick-Step
Микель Ланда. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Испанский велогонщик Микель Ланда из команды Soudal Quick-Step снялся с многодневки "Тур Страны Басков" после столкновения с машиной скорой помощи во время второго этапа гонки, сообщает Marca.
По данным источника, во вторник сопровождавший пелотон медицинский автомобиль занесло на траве, что вызвало столкновение со спортсменом за 10 километров до финиша этапа. После оказания медицинской помощи Ланда смог завершить гонку. Медицинское обследование не выявило переломов или повреждений, однако 36-летний испанец решил отказаться от участия в гонке.
"Было решено, что для него будет лучше сняться с гонки, чтобы дать его организму полностью восстановиться", - говорится в заявлении на сайте команды.
По сообщениям СМИ, нарушивший правила водитель медицинского автомобиля сначала получил предупреждение, но позднее был оштрафован и пожизненно отстранен от участия в "Туре Страны Басков" организаторами.
СпортМикель Ланда
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    0
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ливерпуль
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вашингтон
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Баффало
    3
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала