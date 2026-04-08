Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:35 08.04.2026
Хоккеист "Флориды" Куликов выбыл до конца сезона НХЛ из-за травмы

© Фото : Сайт НХЛ
Дмитрий Куликов
Дмитрий Куликов - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Фото : Сайт НХЛ
Дмитрий Куликов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский защитник "Флориды Пантерз" Дмитрий Куликов выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Куликов получил перелом пальца во время последнего матча команды в регулярном чемпионате с "Монреаль Канадиенс" (3:4 Б). В этой игре 35-летний защитник играл в специальной маске, так как недавно сломал нос.
В октябре Куликов получил травму, из-за которой позднее перенес операцию и пропустил более пяти месяцев. В текущем сезоне защитник сыграл за клуб 19 матчей и не набрал очков.
Куликов становился обладателем Кубка Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. Всего на его счету 247 очков (50 голов + 197 передач) в 1037 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.
ХоккейСпортДмитрий КуликовФлорида ПантерзМонреаль КанадиенсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    0
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ливерпуль
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вашингтон
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Баффало
    3
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала