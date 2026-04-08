Хоккеист "Флориды" Куликов выбыл до конца сезона НХЛ из-за травмы

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский защитник "Флориды Пантерз" Дмитрий Куликов выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Куликов получил перелом пальца во время последнего матча команды в регулярном чемпионате с "Монреаль Канадиенс" (3:4 Б). В этой игре 35-летний защитник играл в специальной маске, так как недавно сломал нос.
В октябре Куликов получил травму, из-за которой позднее перенес операцию и пропустил более пяти месяцев. В текущем сезоне защитник сыграл за клуб 19 матчей и не набрал очков.
Куликов становился обладателем Кубка Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. Всего на его счету 247 очков (50 голов + 197 передач) в 1037 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.