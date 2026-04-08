Работник "Краснодара" угодил в скандал из-за флага Украины

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости . Футбольный клуб "Краснодара" оказался в центре скандала из-за работника медиаотдела "быков", у которого в профиле соцсетей был прикреплен украинский флаг.

После того, как SMM-менеджер опубликовал запись с критериями поиска нового сотрудника, подписчики спросили, почему у него прикреплен флаг соседнего государства. В ответ мужчина перешел на оскорбления.