Футболисты "Краснодара" останутся в Москве
21:57 08.04.2026 (обновлено: 22:00 08.04.2026)
Футболисты "Краснодара" останутся в Москве

Мусаев заявил, что "Краснодар" останется в Москве до матча РПЛ с "Зенитом"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев сообщил журналистам, что его команда останется в Москве вплоть до вылета в Санкт-Петербург на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Зенита".
"Краснодар" 4 апреля на выезде обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура РПЛ. 8 апреля в Москве состоялась первая игра против столичного "Динамо" (0:0) в рамках финала пути РПЛ Кубка России. 12 апреля "быки" на выезде сыграют с "Зенитом" в 24-м туре чемпионата России.
Российская премьер-лига (РПЛ)
12 апреля 2026 • начало в 19:30
Матч не начался
Зенит
:
Краснодар
Календарь Турнирная таблица История встреч
"У нас был тяжелый выезд в Грозный на тяжелое поле, не смогли улететь вечером и остались ночевать. Утром аэропорт не открылся, и мы поехали в Ставрополь на автобусе", - сказал Мусаев на пресс-конференции после матча против "Динамо".
"Мы остаемся в Москве до субботы, отсюда полетим на игру. Не будем рисковать. Это было запланировано заранее еще до Грозного", - отметил главный тренер "Краснодара".
После 23 тура РПЛ "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 52 очка. У идущего вторым "Зенита" на одно очко меньше.
