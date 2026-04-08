Футболисты "Краснодара" останутся в Москве

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев сообщил журналистам, что его команда останется в Москве вплоть до вылета в Санкт-Петербург на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Зенита".
"Краснодар" 4 апреля на выезде обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура РПЛ. 8 апреля в Москве состоялась первая игра против столичного "Динамо" (0:0) в рамках финала пути РПЛ Кубка России. 12 апреля "быки" на выезде сыграют с "Зенитом" в 24-м туре чемпионата России.
"У нас был тяжелый выезд в Грозный на тяжелое поле, не смогли улететь вечером и остались ночевать. Утром аэропорт не открылся, и мы поехали в Ставрополь на автобусе", - сказал Мусаев на пресс-конференции после матча против "Динамо".
"Мы остаемся в Москве до субботы, отсюда полетим на игру. Не будем рисковать. Это было запланировано заранее еще до Грозного", - отметил главный тренер "Краснодара".
После 23 тура РПЛ "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 52 очка. У идущего вторым "Зенита" на одно очко меньше.
