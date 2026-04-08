Кононенко рассказал о масштабах советского освоения космоса
13:05 08.04.2026
Космонавт Кононенко рассказал о масштабах советского освоения космоса

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Космонавт, заместитель начальника Центра по подготовке космонавтов Олег Кононенко выступает на просветительском марафоне "Космос со Знанием"
Космонавт, заместитель начальника Центра по подготовке космонавтов Олег Кононенко выступает на просветительском марафоне "Космос со Знанием"
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Летчик-космонавт, Герой России, глава Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко рассказал о масштабах советского освоения космоса в рамках проекта "Первые среди звезд", приуроченного к юбилею полета Юрия Гагарина.
Кононенко принял участие в проекте Радио Sputnik и холдинга ON Медиа (ранее - МТС Медиа) "Первые среди звезд". Подкаст выходит в рамках Недели космоса при поддержке Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", Российского военно-исторического общества, Национального центра исторической памяти при президенте России и Российского исторического общества.
"Вслед за Юрием Гагариным и первыми суточными полетами мы осуществили выход человека в открытое пространство, получив уникальные кадры работы в вакууме. Фундаментальным успехом стала отработка технологии первой в мире автоматической стыковки кораблей, инженерного "мозга" всех будущих орбитальных систем", - рассказал Кононенко в выпуске.
Он отметил, что параллельно российская наука "штурмовала другие миры", были запущены станции к Венере и Марсу, совершены первые мягкие посадки на Луну, отправлен первый в истории планетоход и осуществлена роботизированная доставка внеземного грунта на Землю.
Ведущими проекта стали гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, министр культуры Ольга Любимова, статс-секретарь - заместитель министра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, официальный представитель МИД России Мария Захарова, президент Российской академии наук Геннадий Красников и летчик-космонавт, командир МКС, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.
Радио Sputnik - информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает как в FM-диапазоне, так и в сети. По данным Медиалогии, является самой цитируемой радиостанцией в России.
ON Медиа (ранее - МТС Медиа) - контентный холдинг, который объединяет бизнесы группы МТС в сфере развлечений онлайн и офлайн. В медиахолдинг входят онлайн-кинотеатр КИОН, производитель кино и сериалов ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, которая управляет билетными операторами Ticketland и Ticketscloud, продюсерским центром ON Шоу и развивает федеральную сеть концертных площадок.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
