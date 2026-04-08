Ким: логистическая инфраструктура RWB превысила 5,2 млн "квадратов" - РИА Новости, 08.04.2026
12:17 08.04.2026 (обновлено: 12:34 08.04.2026)
Ким: логистическая инфраструктура RWB превысила 5,2 млн "квадратов"

Ким: логистическая инфраструктура RWB превысила 5,2 млн квадратных метров

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОснователь Wildberries, глава RWB Татьяна Ким выступает на Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа в Москве. 8 апреля 2026
Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким выступает на Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа в Москве. 8 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким выступает на Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа в Москве. 8 апреля 2026
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) продолжает развитие логистической инфраструктуры, ее совокупная площадь превысила 5,2 миллиона квадратных метров, а число объектов — более 200, сообщила в среду основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.
Заявление прозвучало на Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа в Москве.
Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким выступает на пленарной сессии Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа в Москве. 8 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
RWB последовательно развивает и укрепляет свою логистическую сеть, формируя современную инфраструктуру, отметили в пресс-службе компании. В 2025 году RWB запустила 12 новых логистических объектов, а совокупные инвестиции в развитие логистической, ИТ-инфраструктуры, а также в новые проекты и направления превысили 310 миллиардов рублей.
Компания продолжает строительство новых объектов и расширение действующих логистических комплексов. В 2026 году планируется расширение действующих мощностей в Красном Бору (Ленинградская область), Пензе, Владивостоке и Юрге. Кроме того, запланирован ввод в эксплуатацию логистических центров в Омске, Твери, Саратове, Ярославле, Новосибирске, Оренбурге, Сургуте, Чите, Перми, Красноярске и Смоленске. Также компания откроет первые собственные объекты в странах присутствия — в Минске, Алматы и Астане. Общая площадь новых логистических центров составит 1,7 миллиона квадратных метров.
Развитие логистической инфраструктуры существенно снижает операционные и логистические издержки для продавцов и производителей, одновременно расширяя их возможности по хранению и управлению товаров. Для покупателей это означает сокращение сроков получения заказов и стабильно высокий уровень сервиса.
Строительство и модернизация складских комплексов компании являются стратегически значимым драйвером развития отраслевой инфраструктуры и напрямую способствуют росту инвестиционной привлекательности регионов присутствия. Реализация таких проектов формирует новые точки экономического роста и стимулирует деловую активность. Компания намерена и далее последовательно масштабировать и укреплять свою логистическую инфраструктуру, усиливая свои позиции на рынке.
РИА Новости выступает информационным партнером Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа.
МоскваТатьяна Ким (Бакальчук)Вайлдберриз (Wildberries)Логистика
 
 
