Ким: логистическая инфраструктура RWB превысила 5,2 млн "квадратов"

Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким выступает на Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа в Москве. 8 апреля 2026

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) продолжает развитие логистической инфраструктуры, ее совокупная площадь превысила 5,2 миллиона квадратных метров, а число объектов — более 200, сообщила в среду основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

Заявление прозвучало на Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа в Москве.

RWB последовательно развивает и укрепляет свою логистическую сеть, формируя современную инфраструктуру, отметили в пресс-службе компании. В 2025 году RWB запустила 12 новых логистических объектов, а совокупные инвестиции в развитие логистической, ИТ-инфраструктуры, а также в новые проекты и направления превысили 310 миллиардов рублей.

Компания продолжает строительство новых объектов и расширение действующих логистических комплексов. В 2026 году планируется расширение действующих мощностей в Красном Бору (Ленинградская область), Пензе, Владивостоке и Юрге. Кроме того, запланирован ввод в эксплуатацию логистических центров в Омске, Твери, Саратове, Ярославле, Новосибирске, Оренбурге, Сургуте, Чите, Перми, Красноярске и Смоленске. Также компания откроет первые собственные объекты в странах присутствия — в Минске, Алматы и Астане. Общая площадь новых логистических центров составит 1,7 миллиона квадратных метров.

Развитие логистической инфраструктуры существенно снижает операционные и логистические издержки для продавцов и производителей, одновременно расширяя их возможности по хранению и управлению товаров. Для покупателей это означает сокращение сроков получения заказов и стабильно высокий уровень сервиса.

Строительство и модернизация складских комплексов компании являются стратегически значимым драйвером развития отраслевой инфраструктуры и напрямую способствуют росту инвестиционной привлекательности регионов присутствия. Реализация таких проектов формирует новые точки экономического роста и стимулирует деловую активность. Компания намерена и далее последовательно масштабировать и укреплять свою логистическую инфраструктуру, усиливая свои позиции на рынке.