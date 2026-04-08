Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:55 08.04.2026
У Хайкина остаются шансы попасть на ЧМ-2026, уверены в Норвегии

Журналист Сальтведт: у Хайкина остаются шансы попасть в сборную Норвегии на ЧМ

© Фото : Пресс-служба "Будё-Глимт"Вратарь "Будё-Глимт" Никита Хайкин
© Фото : Пресс-служба "Будё-Глимт"
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что российский вратарь "Буде-Глимт" Никита Хайкин сохраняет шансы попасть в состав сборной Норвегии на чемпионат мира при условии своевременного получения гражданства.
Ранее в Норвежской футбольной ассоциации (NFF) подтвердили наличие диалога о выдаче Хайкину гражданства Норвегии. В ноябре вратарь сообщил, что для него было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года.
«
"Думаю, у Хайкина все еще есть хорошие шансы попасть в состав на чемпионат мира, если он вовремя получит паспорт. Но то, что он не был доступен для вызова на матчи против Нидерландов и Швейцарии на прошлой неделе, усложняет задачу стать первым номером к старту турнира", - сказал Сальтведт.
"Тем не менее считаю, что он может быть одним из трех вратарей вместе с Эрьяном Нюландом из "Севильи" и Эгилом Селвиком из "Уотфорда". Их преимущество - более тесные и, в каком-то смысле, более надежные отношения с тренером и командой, несмотря на то, что Хайкин, вероятно, является более сильным вратарем", - отметил Сальтведт.
Российский вратарь может ускоренно получить гражданство Норвегии
Вчера, 18:51
 
ФутболСпортНикита ХайкинБудё-ГлимтЧемпионат мира по футболу 2026Норвегия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    0
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ливерпуль
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вашингтон
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Баффало
    3
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала