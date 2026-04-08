Иран призвал суда координировать маршруты по Ормузскому проливу с ВМС

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Управление портов Ирана призвало суда координировать маршруты по Ормузскому проливу с военно-морскими силами страны из-за мин, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Ранее агентство Fars сообщало, что Иран приостановил передвижение танкеров через Ормузский пролив после атак Израиля на Ливан.
"В связи с военной ситуацией в Персидском заливе и возможным наличием противокорабельных мин в основной зоне судоходства в Ормузском проливе суда должны координировать свои действия с ВМС Корпуса стражей исламской революции и пользоваться выделенными маршрутами", - говорится в сообщении IRIB, опубликованном в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.