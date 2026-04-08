Пушков прокомментировал слова главы Пентагона об изъятии у Ирана урана - РИА Новости, 08.04.2026
23:15 08.04.2026
Пушков прокомментировал слова главы Пентагона об изъятии у Ирана урана

Пушков: слова Хегсета об изъятии иранского урана готовят почву для войны

© REUTERS / Kevin Lamarque
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Заявления главы Пентагона Пита Хегсета о возможности изъятия силовым путём урана у Ирана готовят почву для дальнейших военных действий, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Хегсет ранее в среду допустил изъятие силой урана у Ирана в случае отказа выдать его добровольно.
"Непохоже, чтобы заявление Хегсета могло стать основой для прочного мира. И ничто не говорит о том, что Иран согласится передать США обогащенный уран. На деле это выглядит невозможным. Заявления Хегсета, скорее, готовят почву для дальнейших военных действий", - прокомментировал Пушков высказывание главы Пентагона в своем Telegram-канале.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
США не будут соблюдать перемирие с Ираном без открытого Ормуза, заявил Вэнс
Вчера, 23:11
 
В миреИранСШАПит ХегсетАлексей ПушковМинистерство обороны СШАСовет Федерации РФВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
