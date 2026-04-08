Пушков прокомментировал слова главы Пентагона об изъятии у Ирана урана

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Заявления главы Пентагона Пита Хегсета о возможности изъятия силовым путём урана у Ирана готовят почву для дальнейших военных действий, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Непохоже, чтобы заявление Хегсета могло стать основой для прочного мира. И ничто не говорит о том, что Иран согласится передать США обогащенный уран. На деле это выглядит невозможным. Заявления Хегсета, скорее, готовят почву для дальнейших военных действий", - прокомментировал Пушков высказывание главы Пентагона в своем Telegram-канале.