Ильин перешел из "Северстали" в фарм-клуб "Питтсбурга"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский нападающий Михаил Ильин перешел из череповецкой "Северстали" в "Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз" из Американской хоккейной лиги (АХЛ), сообщается в аккаунте "Питтсбург Пингвинз" в соцсети Х.
Летом 2025 года "Питтсбург" подписал трехлетний контракт новичка с Ильиным и провел сезон-2025/26 в "Северстали" на правах аренды. 21-летний форвард в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал вторым бомбардиром и первым ассистентом череповецкого клуба. В его активе 44 очка (14 голов + 30 передач) в 68 играх "регулярки" и 4 балла (3+1) в плей-офф сезона.