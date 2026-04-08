17:54 08.04.2026 (обновлено: 17:56 08.04.2026)
Ильин перешел из "Северстали" в фарм-клуб "Питтсбурга"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Михаил Ильин
Михаил Ильин. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский нападающий Михаил Ильин перешел из череповецкой "Северстали" в "Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз" из Американской хоккейной лиги (АХЛ), сообщается в аккаунте "Питтсбург Пингвинз" в соцсети Х.
Летом 2025 года "Питтсбург" подписал трехлетний контракт новичка с Ильиным и провел сезон-2025/26 в "Северстали" на правах аренды. 21-летний форвард в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал вторым бомбардиром и первым ассистентом череповецкого клуба. В его активе 44 очка (14 голов + 30 передач) в 68 играх "регулярки" и 4 балла (3+1) в плей-офф сезона.
Воспитанник системы череповецкой "Северстали" был выбран "Питтсбургом" в пятом раунде драфта НХЛ 2023 года под 142-м номером. В минувшем сезоне "Северсталь" завершила выступление в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, уступив нижегородскому "Торпедо" в серии со счетом 1-4.
