Гусев рассказал о серьезности травмы Фернандеса
21:11 08.04.2026
Гусев рассказал о серьезности травмы Фернандеса

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Ролан Гусев заявил, что, по предварительным данным, парагвайский защитник Роберто Фернандес получил серьезную травму.
В среду "Динамо" дома сыграло вничью с "Краснодаром" со счетом 0:0 в первом матче финала пути РПЛ Кубка России. Фернандес вышел в стартовом составе и был заменен в конце первого тайма.
"Что касается состава, есть повреждения у ребят. Все будет зависеть от того, какая у кого травма. У Фернандеса, предварительно, серьезная травма", - сказал Гусев на пресс-конференции.
Ответная встреча пройдет в период с 5 по 7 мая в Краснодаре. Точная дата станет известна позднее.
Болельщики Зенита - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Болельщики "Зенита" нарушили обещание не оскорблять "Спартак"
Вчера, 21:09
 
