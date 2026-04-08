Гладков назвал обстановку в приграничье Белгородской области сложной

БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Обстановка в приграничных районах Белгородской области остаётся "крайне сложной", заявил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Обстановка, к сожалению, у нас с вами продолжает оставаться крайне сложной. Только вчера погиб еще один человек, мирный житель. Хотел еще раз высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. Мы скорбим о каждой потере", - написал Гладков в Мах.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украино-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.-0-
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18