Белый дом хочет запретить трансгендерам* участвовать в женском футболе

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Белый дом хочет, чтобы Международная федерация футбола (ФИФА) по примеру Международного олимпийского комитета (МОК) запретила трансгендерным* спортсменкам участвовать в профессиональном женском футболе, сообщает The Athletic.
США совместно с Коста-Рикой, Мексикой и Ямайкой претендуют на проведение женского чемпионата мира в 2031 году, однако президент США Дональд Трамп до сих пор не подписал необходимые государственные гарантии для заявки. Ее рассмотрение должно было состояться на конгрессе ФИФА 30 апреля, но было отложено на более поздний срок. Отмечается, что совместная заявка североамериканских стран является единственной, что дает Белому дому рычаги для давления.
В ФИФА не ответили на запрос о том, поднимала ли американская сторона вопрос запрета трансгендеров*. Исполнительный директор целевой группы Белого дома по подготовке к чемпионату мира по футболу Эндрю Джулиани сообщил, что США призывают весь спортивный мир "обеспечить честную конкуренцию, чтобы женщины-спортсменки процветали в золотую эпоху спорта".
Ранее Трамп заявил, что не допустит участия трансгендеров* в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. 6 февраля 2025 года он подписал указ, запрещающий трансгендерам* участвовать в женских спортивных соревнованиях в американских учебных заведениях. В марте 2026 года МОК ввел новую политику, согласно которой участие в женских соревнованиях могут принимать только биологические женщины. Обновленная политика вступит в силу на Играх в Лос-Анджелесе.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории России.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории России.
