МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Евросоюзе тайно прорабатывают возможность создания ядерного оружия для защиты от мнимой российской угрозы, сообщила СВР.
Европа на пути ядерной эскалации
4 апреля, 08:00
Там отметили, что ФРГ, Италия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Испания уже имеют гражданский и военный промышленный потенциал, а также большое количество облученного топлива с АЭС. Например, немецкие специалисты способны за месяц скрытно получить необходимое количество оружейного плутония, а за неделю — урана для создания одной ядерной бомбы.
Таким образом, руководство ЕС и его ведущие страны снова показали безумие и политическую безответственность из-за русофобии, добавили в службе.