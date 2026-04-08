СВР узнала о планах Евросоюза создать ядерное оружие - РИА Новости, 08.04.2026
11:11 08.04.2026 (обновлено: 12:47 08.04.2026)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Евросоюзе тайно прорабатывают возможность создания ядерного оружия для защиты от мнимой российской угрозы, сообщила СВР.
"Еэсовский Брюссель <...> встал на путь, ведущий к подрыву основы глобальной архитектуры безопасности и международной системы нераспространения оружия массового уничтожения ради замысла о новом "походе на восток", — говорится в заявлении ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Европа на пути ядерной эскалации
4 апреля, 08:00
Члены сообщества во главе с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен делают вид, что все так же укрываются "под ядерным зонтиком" США. На деле они хотят выиграть время для формирования собственной оружейной промышленной базы.
"В дальнейшем предполагается официально оформить общеевропейскую доктрину ядерного сдерживания, опирающуюся на французский и британский военно-технические потенциалы, а также на финансовые и инфраструктурные вклады стран ЕС, не обладающих ЯО", — рассказали в СВР.
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
СВР: Франция и Британия продолжат налаживать координацию ядерных доктрин
11:12
Там отметили, что ФРГ, Италия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Испания уже имеют гражданский и военный промышленный потенциал, а также большое количество облученного топлива с АЭС. Например, немецкие специалисты способны за месяц скрытно получить необходимое количество оружейного плутония, а за неделю — урана для создания одной ядерной бомбы.
Таким образом, руководство ЕС и его ведущие страны снова показали безумие и политическую безответственность из-за русофобии, добавили в службе.
Штаб-квартира Службы внешней разведки России - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В СВР призвали другие страны не допустить создания ЕС ядерного оружия
11:13
 
