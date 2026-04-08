На Западе началась паника после заявления СВР о тайных планах ЕС
14:55 08.04.2026
На Западе началась паника после заявления СВР о тайных планах ЕС

Дотком: ядерное оружие не должно оказаться в руках Каллас и фон дер Ляйен

© AP Photo / Virginia Mayo — Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, выразил тревогу после заявления службы внешней разведки (СВР) России о планах Евросоюза создать свое оружие массового поражения.
"Можете себе представить, что бы случилось, если бы у Урсулы (фон дер Ляйен — прим. ред.) и Каи Каллас было ядерное оружие?" — отметил он в соцсети X.
В среду ведомство сообщило, что в Евросоюзе тайно прорабатывают возможность создания атомного оружия для защиты от мнимой российской угрозы.
По данным службы, члены сообщества во главе с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен делают вид, что все так же укрываются "под ядерным зонтиком" США. На деле они хотят выиграть время для формирования собственной оружейной промышленной базы.
Руководство ЕС и его ведущие страны снова показали безумие и политическую безответственность из-за русофобии, добавили в службе.
