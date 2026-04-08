МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, выразил тревогу после заявления службы внешней разведки (СВР) России о планах Евросоюза создать свое оружие массового поражения.
"Можете себе представить, что бы случилось, если бы у Урсулы (фон дер Ляйен — прим. ред.) и Каи Каллас было ядерное оружие?" — отметил он в соцсети X.
В среду ведомство сообщило, что в Евросоюзе тайно прорабатывают возможность создания атомного оружия для защиты от мнимой российской угрозы.
Руководство ЕС и его ведущие страны снова показали безумие и политическую безответственность из-за русофобии, добавили в службе.