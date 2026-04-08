Ряд стран ЕС готовы содействовать судоходству в Ормузском проливе

БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза и Канада выразили готовность содействовать обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе на фоне соглашения о прекращении огня между США и Ираном, следует из текста совместного заявления лидеров стран.