Ряд стран ЕС готовы содействовать судоходству в Ормузском проливе

БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза и Канада выразили готовность содействовать обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе на фоне соглашения о прекращении огня между США и Ираном, следует из текста совместного заявления лидеров стран.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
"Наши правительства будут содействовать обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе", - говорится в заявлении.
Совместное заявление подписали Франция, Италия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Испания, Канада, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Антонио Кошта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо росли в большинстве стран мира.