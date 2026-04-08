12:56 08.04.2026
Григоренко: более десяти миллионов россиян зарегистрировали биометрию в ЕБС

Демонстрация процедуры снятия биометрических данных. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Уже порядка 10 миллионов россиян зарегистрировали свою биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС), заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
«
"10 миллионов граждан инициативно зарегистрировались в Единой биометрической системе", - сообщил он в кулуарах международной конференции Data Fusion.
Вице-премьер подчеркнул, что с момента возможности регистрации биометрии 70% от всех саморегистраций пришлись на 2025 год. Он отметил, что интерес граждан к биометрии растет. Во многом этот рост обусловлен расширением перечня доступных сервисов с применением такой технологии.
На сегодняшний день гражданам доступны 20 биометрических услуг, в том числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, заселение в гостиницу без паспорта и ряд других.
Григоренко напомнил, что биометрия добровольна и выступает как альтернативный способ получения государственных и коммерческих услуг.
