Семьи погибших при наводнении в Дагестане получили выплаты

13:07 08.04.2026 (обновлено: 14:06 08.04.2026)
Семьи погибших при наводнении в Дагестане получили по миллиону рублей

МАХАЧКАЛА, 8 апр - РИА Новости. Семьи погибших при наводнении в Дагестане получили по 1 миллиону рублей, помощь оказана из средств республиканского фонда "Все вместе", сообщила пресс-служба главы республики.
По последним данным, жертвами непогоды в Дагестане стали шесть человек. Ранее в Дербентском районе погибли четыре человек, в том числе трое детей, после того как несколько машин унесло течением при затоплении трассы и моста между селами Мамедкала и Геджух. Еще одна женщина погибла при обрушении дома из-за оползня в селе Кирки Кайтагского района. Во вторник в поселке Мамедкала в Дербентском районе нашли тело пропавшей после наводнения пожилой женщины.
"По 1 миллиону рублей получили семьи погибших в результате наводнения в Дагестане. Помощь оказана из средств республиканского фонда "Все вместе" по поручению главы Дагестана Сергея Меликова", - говорится в сообщении.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В Дербентском районе, где в воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, эвакуированы более 4 тысяч человек.
