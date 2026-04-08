Семьи погибших при наводнении в Дагестане получили выплаты

МАХАЧКАЛА, 8 апр - РИА Новости. Семьи погибших при наводнении в Дагестане получили по 1 миллиону рублей, помощь оказана из средств республиканского фонда "Все вместе", сообщила пресс-служба главы республики.

"По 1 миллиону рублей получили семьи погибших в результате наводнения в Дагестане. Помощь оказана из средств республиканского фонда "Все вместе" по поручению главы Дагестана Сергея Меликова", - говорится в сообщении.

Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В Дербентском районе, где в воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, эвакуированы более 4 тысяч человек.