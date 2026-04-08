Дагестан обратился за дополнительным объемом вакцин и бактериофагов
Республика Дагестан
 
12:11 08.04.2026
Дагестан обратился за дополнительным объемом вакцин и бактериофагов

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов
Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов
МАХАЧКАЛА, 8 апр - РИА Новости. Власти Дагестана обратились в правительство России за дополнительным объемом вакцин и бактериофагов для сохранения стабильной эпидемической ситуации, сообщил РИА Новости председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.
"При содействии управления Роспотребнадзора и специалистов региональных профильных служб мы усилили санитарный контроль, нарастили профилактические меры. Приняли решение обратиться в правительство России за дополнительным объемом вакцин и бактериофагов - это будет резерв, чтобы гарантировать безопасность жителей и не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации", – сказал Абдулмуслимов.
Письмо направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой о рассмотрении вопроса выделения минздраву Дагестана из запасов Федерального агентства по государственным резервам иммунобиологических лекарственных препаратов и бактериофагов. Вопрос проработан с управлением Роспотребнадзора по республике.
Абдулмуслимов отметил, что в Дагестане усилен контроль за эпидемиологической обстановкой на фоне чрезвычайной ситуации, возникшей из-за проливных дождей и подтопления ряда населенных пунктов, принимаются меры для предотвращения вспышек инфекций. На особом контроле – обстановка в селе Карабудахкент, где ранее с кишечной инфекцией были госпитализированы местные жители. Для недопущения осложнения эпидемической ситуации проводится вакцинация населения против гепатита А.
Особое внимание, как отметил премьер республики, уделяется и контролю за водоподготовкой систем жизнеобеспечения. В республике зафиксированы отклонения по мутности питьевой водопроводной воды. Однако, по данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, введенный режим усиленного производственного цикла гиперхлорирования позволяет обеспечить уровень ее безопасности.
"Жителям региона рекомендовано не употреблять некипяченую воду, а использовать ее исключительно в хозяйственно‑бытовых целях. Роспотребнадзор также осуществляет контроль санитарно‑гигиенических условий в пунктах временного размещения людей. Проводим осмотр, проверяем условия размещения людей. На текущий момент условия размещения признаны удовлетворительными и соответствуют санитарно‑бытовым нормам", – добавил Абдулмуслимов.
Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента России Владимира Путина доложила об эпидемиологической ситуации в Дагестане, отметив, что ведомство с первых дней начало плотный контроль за качеством и безопасностью водопроводной воды.
Республика Дагестан, Россия, Татьяна Голикова, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вакцины
 
 
