Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане остаются закрытыми 30 участков автодорог
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 08.04.2026
В Дагестане остаются закрытыми 30 участков автодорог

В Дагестане после обильных осадков остаются закрытыми 30 участков автодорог

© Администрация МО "Хасавюртовский район"/MAXЭвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане
Эвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Администрация МО "Хасавюртовский район"/MAX
Эвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 8 апр - РИА Новости. Тридцать участков автомобильных дорог остаются закрытыми в Дагестане после обильных осадков, у 18 из них имеется объезд, сообщается в Telegram-канале Дагестанавтодора.
По данным ведомства, с 4 по 8 апреля в связи с обвалами, оползнями и камнепадами движение транспорта временно было закрыто или затруднено на 51 участке автодорог регионального и межмуниципального значения в 22 муниципалитетах.
"По состоянию на 10.00 (мск) 8 апреля 2026 года, из 51 поврежденных участков автомобильных дорог: закрыто - 12 участков; закрыто с обеспечением объездов - 18 участков; движение автотранспорта затруднено на одном участке; движение автотранспорта восстановлено на 21 участках", – говорится в сообщении.
Всего в ликвидации последствий стихийных бедствий задействовано 36 единиц дорожной техники и 70 рабочих, добавили в ведомстве.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек. Жертвами непогоды в республике стали шесть человек.
Республика Дагестан Дербентский район Наводнение в Дагестане Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала