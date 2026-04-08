В Дагестане остаются закрытыми 30 участков автодорог

МАХАЧКАЛА, 8 апр - РИА Новости. Тридцать участков автомобильных дорог остаются закрытыми в Дагестане после обильных осадков, у 18 из них имеется объезд, сообщается в Telegram-канале Дагестанавтодора.

По данным ведомства, с 4 по 8 апреля в связи с обвалами, оползнями и камнепадами движение транспорта временно было закрыто или затруднено на 51 участке автодорог регионального и межмуниципального значения в 22 муниципалитетах.

"По состоянию на 10.00 (мск) 8 апреля 2026 года, из 51 поврежденных участков автомобильных дорог: закрыто - 12 участков; закрыто с обеспечением объездов - 18 участков; движение автотранспорта затруднено на одном участке; движение автотранспорта восстановлено на 21 участках", – говорится в сообщении.

Всего в ликвидации последствий стихийных бедствий задействовано 36 единиц дорожной техники и 70 рабочих, добавили в ведомстве.