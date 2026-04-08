Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:39 08.04.2026 (обновлено: 13:11 08.04.2026)
Ученый назвал возможные причины прорыва дамбы в Дагестане

© РИА Новости
Геджухское водохранилище в Дагестане, где произошел прорыв дамбы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 8 апр — РИА Новости. Причиной прорыва дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане могли стать сильные ливни и быстрый сток воды со склонов, рассказал РИА Новости кандидат географических наук Идрис Идрисов.
"Размыв участка дамбы мог произойти из-за сильных ливней в весенний период на влажные грунты (после экстремальных осадков осени-зимы) и быстрого стока влаги с обширных безлесных склонов в бассейне водохранилищ. Среди других вероятных причин — возможная закупорка аварийного водосброса, например, малым оползнем, либо невозможность пропуска подобных грандиозных объемов воды", — считает он.
Местные жители и волонтеры ликвидируют последствия наводнения в Дагестане - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Глава Минприроды предупредил о третьей волне паводка в Дагестане
Вчера, 17:32
По словам специалиста, конструкция дамбы позволяет отремонтировать ее после локального размыва.
"Параметры аварийного сброса должны быть пересчитаны с учетом произошедших и прогнозируемых изменений климата и наблюдаемого роста осадков в такие сезоны", — заключил географ.
В минувшие выходные на Дагестан снова обрушились сильные дожди, из-за которых Геджухское водохранилище переполнилось, там прорвало дамбу. Основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где, по данным МЧС, оказались подтопленными около 260 домов. При этом погибла пожилая женщина. В Дербентском районе эвакуировали более пяти тысяч человек.
Ликвидация последствий подтоплений в районе Учхоз в Махачкале - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
"Единая Россия" поможет в ликвидации последствий наводнений в Дагестане
01:24
 
Республика ДагестанДербентский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала