Ученый назвал возможные причины прорыва дамбы в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 8 апр — РИА Новости. Причиной прорыва дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане могли стать сильные ливни и быстрый сток воды со склонов, рассказал РИА Новости кандидат географических наук Идрис Идрисов.
"Размыв участка дамбы мог произойти из-за сильных ливней в весенний период на влажные грунты (после экстремальных осадков осени-зимы) и быстрого стока влаги с обширных безлесных склонов в бассейне водохранилищ. Среди других вероятных причин — возможная закупорка аварийного водосброса, например, малым оползнем, либо невозможность пропуска подобных грандиозных объемов воды", — считает он.
По словам специалиста, конструкция дамбы позволяет отремонтировать ее после локального размыва.
"Параметры аварийного сброса должны быть пересчитаны с учетом произошедших и прогнозируемых изменений климата и наблюдаемого роста осадков в такие сезоны", — заключил географ.
В минувшие выходные на Дагестан снова обрушились сильные дожди, из-за которых Геджухское водохранилище переполнилось, там прорвало дамбу. Основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где, по данным МЧС, оказались подтопленными около 260 домов. При этом погибла пожилая женщина. В Дербентском районе эвакуировали более пяти тысяч человек.