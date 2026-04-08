Пассажира, вытолкнувшего проводницу из поезда под Костромой, арестовали - РИА Новости, 08.04.2026
14:21 08.04.2026
Пассажира, вытолкнувшего проводницу из поезда под Костромой, арестовали

ТУЛА, 8 апр – РИА Новости. Пассажира, вытолкнувшего проводницу из вагона в Костромской области и напавшего на начальницу поезда, заключили под стражу на два месяца, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"Пассажиру, напавшему на проводника и начальника поезда в Костромской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу … Ближайшие два месяца обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе", - говорится в сообщении.
По версии следствия, днем 30 марта во время кратковременной стоянки поезда ЧелябинскСанкт-Петербург на станции Поназырево в Костромской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, захотел выйти из вагона, но ему отказали. Разозлившись, он вытолкнул проводника из рабочего тамбура скоростного поезда. При этом, как отмечает следствие, обвиняемый осознавал, что проводница может попасть под идущий по рельсам скоростной поезд. В результате женщина упала на щебёночное покрытие междупутья и получила травмы.
После этого, как отмечают в следственном управлении, мужчина вернулся в вагон и во время движения по территории Костромской области напал на начальницу поезда – он "проявил агрессию в отношении женщины, схватил ее и стал душить, демонстрируя своими действиями угрозу убийством".
Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).
В Москве задержали иностранца за поджог восстановительного поезда метро
Вчера, 12:34
 
