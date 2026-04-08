Пассажира, вытолкнувшего проводницу из поезда под Костромой, арестовали

ТУЛА, 8 апр – РИА Новости. Пассажира, вытолкнувшего проводницу из вагона в Костромской области и напавшего на начальницу поезда, заключили под стражу на два месяца, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

После этого, как отмечают в следственном управлении, мужчина вернулся в вагон и во время движения по территории Костромской области напал на начальницу поезда – он "проявил агрессию в отношении женщины, схватил ее и стал душить, демонстрируя своими действиями угрозу убийством".