Защитник "Авангарда" Чистяков получил травму колена - РИА Новости Спорт, 08.04.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:41 08.04.2026
Защитник "Авангарда" Чистяков получил травму колена

Хоккеист "Авангарда" Чистяков получил травму колена и не смог продолжить матч

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Защитник омского "Авангарда" Семен Чистяков получил травму колена в первом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и не смог продолжить встречу.
Встреча между командами проходит в среду в Омске, счет после первого периода - 1:0 в пользу хозяев, в составе которых в большинстве отличился нападающий Константин Окулов.
Чистяков получил повреждение в первом периоде после силового приема со стороны форварда ЦСКА Клима Костина. Защитник омичей не смог подняться самостоятельно и покинул лед при помощи партнеров и медицинского штаба. На второй период Чистяков не вышел.
Чистяков в текущем сезоне сыграл 60 матчей в составе "Авангарда" в регулярном чемпионате и набрал 25 очков (7 голов + 18 передач).
Хоккей. КХЛ. Матч Авангард - Металлург Мг - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Хоккеист "Авангарда" получил жуткую травму в матче плей-офф
26 марта, 17:31
 
ХоккейСпортОмскКубок ГагаринаСемен ЧистяковКонстантин ОкуловКлим КостинАвангардЦСКАКХЛ 2025-2026
 
