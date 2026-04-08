Защитник "Авангарда" Чистяков получил травму колена

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Защитник омского "Авангарда" Семен Чистяков получил травму колена в первом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и не смог продолжить встречу.
Встреча между командами проходит в среду в Омске, счет после первого периода - 1:0 в пользу хозяев, в составе которых в большинстве отличился нападающий Константин Окулов.
Чистяков получил повреждение в первом периоде после силового приема со стороны форварда ЦСКА Клима Костина. Защитник омичей не смог подняться самостоятельно и покинул лед при помощи партнеров и медицинского штаба. На второй период Чистяков не вышел.
Чистяков в текущем сезоне сыграл 60 матчей в составе "Авангарда" в регулярном чемпионате и набрал 25 очков (7 голов + 18 передач).
