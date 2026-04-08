Чистяков больше не сыграет в серии с ЦСКА, сообщил Буше

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Главный тренер омского "Авангарда" Ги Буше сообщил, что получивший травму защитник Семен Чистяков больше не выйдет на лед в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В среду "Авангард" дома обыграл московский ЦСКА со счетом 3:0 в первом матче серии. Чистяков получил повреждение в первом периоде после силового приема со стороны форварда ЦСКА Клима Костина. Защитник омичей не смог подняться самостоятельно и покинул лед при помощи партнеров и медицинского штаба.
"На данный момент мы не ждем его возвращения в состав в этой серии. Его лучший друг (Клим Костин) нанес ему удар в колено. Не имею привычки комментировать игроков другой команды. Мы хотели, чтобы Клим покинул наш коллектив, и я был одним из тех, кто хотел, чтобы он ушел из "Авангарда", - заявил Буше на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе "Авангарда" в соцсети "ВКонтакте".
"Мне в принципе редко кто-то что-то объясняет (по судейским решениям). Сегодня мне не объяснили решение не наказать Костина за этот удар. Я считаю, это был фол, там должно было быть удаление", - добавил тренер.