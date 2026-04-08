Чистяков больше не сыграет в серии с ЦСКА, сообщил Буше - РИА Новости Спорт, 08.04.2026
21:13 08.04.2026
Чистяков больше не сыграет в серии с ЦСКА, сообщил Буше

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Главный тренер омского "Авангарда" Ги Буше сообщил, что получивший травму защитник Семен Чистяков больше не выйдет на лед в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В среду "Авангард" дома обыграл московский ЦСКА со счетом 3:0 в первом матче серии. Чистяков получил повреждение в первом периоде после силового приема со стороны форварда ЦСКА Клима Костина. Защитник омичей не смог подняться самостоятельно и покинул лед при помощи партнеров и медицинского штаба.
"На данный момент мы не ждем его возвращения в состав в этой серии. Его лучший друг (Клим Костин) нанес ему удар в колено. Не имею привычки комментировать игроков другой команды. Мы хотели, чтобы Клим покинул наш коллектив, и я был одним из тех, кто хотел, чтобы он ушел из "Авангарда", - заявил Буше на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе "Авангарда" в соцсети "ВКонтакте".
"Мне в принципе редко кто-то что-то объясняет (по судейским решениям). Сегодня мне не объяснили решение не наказать Костина за этот удар. Я считаю, это был фол, там должно было быть удаление", - добавил тренер.
"Авангард" открыл счет в серии до четырех побед - 1-0. Второй матч противостояния пройдет 10 апреля в Омске, после чего серия переедет в Москву.
ХоккейСпортГи БушеКубок ГагаринаАвангардЦСКАКХЛ 2025-2026Клим КостинСемен Чистяков
 
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    0
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ливерпуль
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вашингтон
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Баффало
    3
    5
