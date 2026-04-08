Чистяков больше не сыграет в серии с ЦСКА, сообщил Буше

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Главный тренер омского "Авангарда" Ги Буше сообщил, что получивший травму защитник Семен Чистяков больше не выйдет на лед в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Мне в принципе редко кто-то что-то объясняет (по судейским решениям). Сегодня мне не объяснили решение не наказать Костина за этот удар. Я считаю, это был фол, там должно было быть удаление", - добавил тренер.