Беспилотник ВМС США долетел до Ормузского пролива

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Беспилотник ВМС США Northrop Grumman MQ-4C Triton долетел до Ормузского пролива на фоне договоренности Штатов и Ирана о временном прекращении огня, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Также в соцсети Truth Social он написал, что Иран согласился на полное и немедленное открытие Ормузского пролива как часть этих договоренностей. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива для прохода судов на две недели.
Согласно полетным данным, БПЛА вылетел с базы Сигонелла на Сицилии и, долетев до входа в Ормузский пролив со стороны Оманского залива, сделал пару кругов, после чего начал возвращаться.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и СПГ на мировой рынок.