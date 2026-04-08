Овечкин поздравил Акинфеева с 40-летием

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поздравил вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева с юбилеем.
"Игорь, привет! Хочу поздравить тебя с днем рождения, пожелать успехов тебе и твоей семье. Здоровья, любви, счастья, благополучия и всего самого наилучшего. Обнимаю, дорогой! С днем рождения", - заявил Овечкин на видео, опубликованном в Telegram-канале его медиа-команды.
Акинфеев – обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России и восьмикратный победитель Суперкубка страны.