Пономарев назвал Акинфеева легендой футбола

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Многолетний вратарь московской команды ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев является легендой российского футбола, но поскольку в клубе собраны слабые защитники, ему надо как можно скорее завершать карьеру и уходить на мажорной ноте, заявил РИА Новости экс-защитник армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев.

"И на него уже будут смотреть уже искоса, словно это он играет спустя рукава. А так Игорь Акинфеев навсегда останется легендой нашего футбола. Он достиг всего, и ему надо уходить. Потому что его знают, помнят, уважают и любят. Я бы в такой ситуации завершил карьеру", - подчеркнул собеседник агентства.