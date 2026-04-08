Пономарев назвал Акинфеева легендой футбола

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Многолетний вратарь московской команды ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев является легендой российского футбола, но поскольку в клубе собраны слабые защитники, ему надо как можно скорее завершать карьеру и уходить на мажорной ноте, заявил РИА Новости экс-защитник армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев.
"Пускай Игорек сам думает, но я бы не советовал ему продолжать карьеру. Все-таки оборона в ЦСКА сейчас не такая сильная, какая была у него в молодые годы, когда играли Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие. Надо уходить на хорошей ноте, а иначе он напускает черти что и черти как", - сказал Пономарев.
"И на него уже будут смотреть уже искоса, словно это он играет спустя рукава. А так Игорь Акинфеев навсегда останется легендой нашего футбола. Он достиг всего, и ему надо уходить. Потому что его знают, помнят, уважают и любят. Я бы в такой ситуации завершил карьеру", - подчеркнул собеседник агентства.
Акинфеев – обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России и восьмикратный победитель Суперкубка страны.