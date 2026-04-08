Акинфеев рассказал, когда должна открыться его академия в Реутове
11:41 08.04.2026 (обновлено: 11:42 08.04.2026)
Акинфеев рассказал, когда должна открыться его академия в Реутове

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его совместная с Вячеславом Чановым академия вратарского мастерства в подмосковном Реутове должна быть достроена в августе.
В среду шестикратному чемпиону России Акинфееву исполняется 40 лет.
«
"Сейчас действительно достраивается в городе Реутове академия вратарского мастерства Акинфеева-Чанова, в августе месяце, дай бог, мы все-таки закроем эту тему. Там будет многофункциональная площадка, футбольный стадион плюс беговые дорожки, потому что мы учли все возможности и потребности жителей города Реутова и спортсменов, потому что, ну, чисто футбольный стадион делать - это неправильно, Мы все учли, будет центральная большая трибуна на тысячу мест, будет кафе, будет спортзал для детей, будет отель, что немаловажно, там, по-моему, на 60 или на 65 номеров", - сказал Акинфеев в интервью, опубликованном на официальном YouTube-канале ЦСКА.
"Любая команда - детская, взрослая - может проводить там сборы спокойно. И, наверное, самое важное, что любой структуре, которая захочет провести соревнования на нашем стадионе, вот это будет легко и под силу сделать. Самое главное, конечно, это академия, потому что сейчас мы развиваемся. У нас на данный момент 60 детей, еще плюс 10 добавится, будет 70. И когда уже полностью откроется стадион, я думаю, что там будет около 100 или больше 100 детей, состав тренерский тоже надо будет расширять", - добавил капитан ЦСКА.
Акинфеев – обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России и восьмикратный победитель Суперкубка страны.
"Еще год-полтора есть": Акинфеев рассказал о своей форме в 40 лет
ФутболСпортВячеслав ЧановРеутовИгорь АкинфеевПФК ЦСКА
 
