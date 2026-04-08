"Еще год-полтора есть": Акинфеев рассказал о своей форме в 40 лет

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что у него еще есть год-полтора, чтобы не переживать ни за что в плане завершения игровой карьеры.

"Я тебе говорю, что я себя не чувствую на 40 лет. У меня такое ощущение, что мне там 28-30 лет, а тело мое чувствуется на 25", - сказал Акинфеев в интервью, опубликованном на официальном YouTube-канале ЦСКА

На вопрос о том, влияют ли результаты матчей на настроение, голкипер ответил: "Сейчас уже совершенно нет, потому что, наверное, все-таки дошел от того пика, когда действительно есть расстройства от результата, есть расстройства от каких-то ситуаций. Но именно так переживать, как это было раньше, то, наверное, уже нет. Опять же, многие могут сказать, что ну все, он сгорел, прогорел, старый и все остальное. Нет, наверное, просто я люблю учиться до конца. Наверное, как в школе 11 классов. Видимо, я сейчас перешел в 10 класс еще. У меня еще год-полтора где-то есть, чтобы вообще не переживать ни за что".

Акинфеев подчеркнул, что будет держать форму и после завершения карьеры: "Форму-то не только я, вообще любой человек потеряет, когда начнет по 38 раз на дню есть, как это делают некоторые. Ну вот, нет, страха нет. Есть понимание, что ты выбираешь или ту сторону, да, или вот эту сторону. То есть все-таки мне хочется быть на этой стороне, когда тело поджарое, нету вот этого свисающего живота. Я буду стараться держать себя в форме, в тонусе, вне зависимости от спорта, от карьеры, да, то есть я прекрасно понимаю, что я не хочу таким становиться".