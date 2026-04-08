Рейтинг@Mail.ru
"Еще год-полтора есть": Акинфеев рассказал о своей форме в 40 лет - РИА Новости Спорт, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
11:39 08.04.2026
"Еще год-полтора есть": Акинфеев рассказал о своей форме в 40 лет

Акинфеев заявил, что у него еще есть год-полтора, чтобы ни за что не переживать

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Игорь Акинфеев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что у него еще есть год-полтора, чтобы не переживать ни за что в плане завершения игровой карьеры.
"Я тебе говорю, что я себя не чувствую на 40 лет. У меня такое ощущение, что мне там 28-30 лет, а тело мое чувствуется на 25", - сказал Акинфеев в интервью, опубликованном на официальном YouTube-канале ЦСКА.
На вопрос о том, влияют ли результаты матчей на настроение, голкипер ответил: "Сейчас уже совершенно нет, потому что, наверное, все-таки дошел от того пика, когда действительно есть расстройства от результата, есть расстройства от каких-то ситуаций. Но именно так переживать, как это было раньше, то, наверное, уже нет. Опять же, многие могут сказать, что ну все, он сгорел, прогорел, старый и все остальное. Нет, наверное, просто я люблю учиться до конца. Наверное, как в школе 11 классов. Видимо, я сейчас перешел в 10 класс еще. У меня еще год-полтора где-то есть, чтобы вообще не переживать ни за что".
Акинфеев подчеркнул, что будет держать форму и после завершения карьеры: "Форму-то не только я, вообще любой человек потеряет, когда начнет по 38 раз на дню есть, как это делают некоторые. Ну вот, нет, страха нет. Есть понимание, что ты выбираешь или ту сторону, да, или вот эту сторону. То есть все-таки мне хочется быть на этой стороне, когда тело поджарое, нету вот этого свисающего живота. Я буду стараться держать себя в форме, в тонусе, вне зависимости от спорта, от карьеры, да, то есть я прекрасно понимаю, что я не хочу таким становиться".
Также шестикратный чемпион России добавил, что его будущее будет связано с родным клубом: "Это моя жизнь, это моя команда, это мои люди. Надеюсь, что и я ваш человек. Все, что будет дальше, надеюсь, все равно будет связано с ЦСКА".
ФутболСпортИгорь АкинфеевПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бавария
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Арсенал
    0
    1
  • Волейбол
    Завершен
    Уралочка-НТМК
    Динамо Москва
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    А. Д. Минаур
    662
    726
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    ЦСКА
    2
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Уралмаш
    69
    82
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    99
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    102
    88
  • Футбол
    Завершен
    Рексем
    Саутгемптон
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала