Зарплата росла быстрыми темпами в 46 регионах России, показало исследование

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Зарплата в 2025 году росла опережающими темпами в 46 российских регионах - это заметно больше, чем годом ранее, говорится в аналитическом комментарии агентства НКР

« "Если в 2024 году наибольший прирост зарплат демонстрировали промышленные регионы, то в 2025 году лидерами в большинстве стали регионы-аутсайдеры с низким уровнем развития региональной экономики. Столичная агломерация и Санкт-Петербург вновь показали гораздо более скромные результаты на уровне среднестранового прироста", - отмечают аналитики.

"Отчасти это связано с эффектом высокой базы: зарплаты в этих регионах существенно выше средних по стране, и их повышение идет более медленными темпами", - поясняется в материалах.

"Темпы прироста зарплат в 2023 году опережали среднестрановой показатель в 53 субъектах федерации, в 2024 году число таких регионов снизилось до 26, а в 2025 году уже 46 регионов продемонстрировали опережающую динамику", - добавляют авторы исследования.

Факторы, способствовавшие росту зарплат в 2023–2024 годах, во многом исчерпали влияние на рынок труда. Наметившаяся тенденция к сокращению государственных расходов ослабила ажиотажный спрос на рабочую силу в ряде отраслей промышленности, а укрепление рубля сделало российский рынок вновь привлекательным для иностранных рабочих.

"С высокой долей вероятности не стоит ожидать возобновления рекордных темпов роста, однако высокий уровень оплаты труда в отраслях-лидерах сохранится", - указывается в исследовании.

По ожиданиям аналитиков, объём общероссийского фонда оплаты труда (ФОТ) также скорректируется в результате автоматического уменьшение дополнительных премиальных выплат, зависящих от объёма выполненных работ или сверхурочных часов, по мере сокращения производства или замедления его роста.