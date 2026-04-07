00:06 07.04.2026
Зарплата росла быстрыми темпами в 46 регионах России, показало исследование

Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Зарплата в 2025 году росла опережающими темпами в 46 российских регионах - это заметно больше, чем годом ранее, говорится в аналитическом комментарии агентства НКР.
"Если в 2024 году наибольший прирост зарплат демонстрировали промышленные регионы, то в 2025 году лидерами в большинстве стали регионы-аутсайдеры с низким уровнем развития региональной экономики. Столичная агломерация и Санкт-Петербург вновь показали гораздо более скромные результаты на уровне среднестранового прироста", - отмечают аналитики.
"Отчасти это связано с эффектом высокой базы: зарплаты в этих регионах существенно выше средних по стране, и их повышение идет более медленными темпами", - поясняется в материалах.
"Темпы прироста зарплат в 2023 году опережали среднестрановой показатель в 53 субъектах федерации, в 2024 году число таких регионов снизилось до 26, а в 2025 году уже 46 регионов продемонстрировали опережающую динамику", - добавляют авторы исследования.
Факторы, способствовавшие росту зарплат в 2023–2024 годах, во многом исчерпали влияние на рынок труда. Наметившаяся тенденция к сокращению государственных расходов ослабила ажиотажный спрос на рабочую силу в ряде отраслей промышленности, а укрепление рубля сделало российский рынок вновь привлекательным для иностранных рабочих.
"С высокой долей вероятности не стоит ожидать возобновления рекордных темпов роста, однако высокий уровень оплаты труда в отраслях-лидерах сохранится", - указывается в исследовании.
По ожиданиям аналитиков, объём общероссийского фонда оплаты труда (ФОТ) также скорректируется в результате автоматического уменьшение дополнительных премиальных выплат, зависящих от объёма выполненных работ или сверхурочных часов, по мере сокращения производства или замедления его роста.
"Динамика ФОТ в 2026 году будет в большей степени определяться действиями бизнеса, нежели государства", - заключили авторы исследования.
