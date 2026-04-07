Би-би-си включила Яшина в топ-10 лучших футболистов, игравших за один клуб

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Би-би-си составила рейтинг из десяти лучших футболистов в истории, выступавших за один клуб, и включила туда экс-вратаря московского "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина.

Единственный вратарь в мире, получивший "Золотой мяч", занял девятое место в рейтинге. Также корпорация отметила российского вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, но не стала включать его в рейтинг.

Возглавил рейтинг чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти, который провел всю карьеру в составе римской "Ромы" и выигрывал с ней чемпионат Италии, а также по два раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Франческо Тотти (Италия, "Рома");

2. Паоло Мальдини (Италия, "Милан");

3. Райан Гиггз (Уэльс, "Манчестер Юнайтед");

4. Тони Адамс (Англия, "Арсенал");

5. Карлес Пуйоль (Испания, "Барселона");

6. Джейми Каррагер (Англия, "Ливерпуль");

7. Мэттью Ле Тиссье (Англия, "Саутгемптон");

8. Джузеппе Бергоми (Италия, "Интер");

9. Лев Яшин (СССР, "Динамо");

10. Иньяки Уильямс (Испания, "Атлетик").