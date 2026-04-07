Би-би-си включила Яшина в топ-10 лучших футболистов, игравших за один клуб

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Би-би-си составила рейтинг из десяти лучших футболистов в истории, выступавших за один клуб, и включила туда экс-вратаря московского "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина.
Единственный вратарь в мире, получивший "Золотой мяч", занял девятое место в рейтинге. Также корпорация отметила российского вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, но не стала включать его в рейтинг.
Возглавил рейтинг чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти, который провел всю карьеру в составе римской "Ромы" и выигрывал с ней чемпионат Италии, а также по два раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
- 1. Франческо Тотти (Италия, "Рома");
- 2. Паоло Мальдини (Италия, "Милан");
- 3. Райан Гиггз (Уэльс, "Манчестер Юнайтед");
- 4. Тони Адамс (Англия, "Арсенал");
- 5. Карлес Пуйоль (Испания, "Барселона");
- 6. Джейми Каррагер (Англия, "Ливерпуль");
- 7. Мэттью Ле Тиссье (Англия, "Саутгемптон");
- 8. Джузеппе Бергоми (Италия, "Интер");
- 9. Лев Яшин (СССР, "Динамо");
- 10. Иньяки Уильямс (Испания, "Атлетик").
Яшин - олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, лучший вратарь XX века по версии Международной федерации футбола. Яшин скончался в 1990 году в возрасте 60 лет.
